Не только фестивали

Глава Коми призвал районы работать над туристическими брендами

Вопросы развития туризма в республике обсудили на заседании правительства Коми, прошедшем 27 июня. Судя по приводимым цифрам, отрасль развивается, хотя и не слишком быстрыми темпами.

Ситуацию в отрасли описала в своем выступлении заместитель председателя правительства Наталья Михальченкова. Сейчас в Коми работают 110 турфирм, 134 гостиницы, гостевых дома и прочих мест размещения вместимостью более 50 человек, объем туристического потока в прошлом году составил порядка 236 тысяч человек, это на 21 процент больше, чем в 2016 году. Экскурсионный поток – 407,3 тысячи человек, на три процента выше, чем в 2016-м. Самые посещаемые объекты – национальный парк «Югыд ва», Печоро-Илычский заповедник и Финно-угорский этнопарк. Основные объекты для экскурсий – государственные и муниципальные музеи. На федеральном уровне перед регионами ставится ряд задач, в числе которых встраивание объектов культуры в систему туристской деятельности, продвижение российского турпродукта на внутреннем и зарубежном рынках, развитие механизмов социального туризма (содействие в поездках к достопримечательностям малоимущим гражданам) и другие.

Среди проблем отрасли докладчица выделила низкий уровень развития туристской инфраструктуры региона, высокую степень износа фондов гостиниц; недостаточное количество средств размещения для туристов вблизи основных достопримечательностей; недостаточное количество и разрозненность субъектов туристской индустрии, работающих в сфере внутреннего туризма, а также обеспечение безопасности туристов и сертификации маршрутов; низкий уровень подготовки кадров; низкий уровень качества предоставляемых услуг; высокую стоимость проезда авиа- и ж/д транспортом и, конечно, проблемы с транспортной доступностью туристических объектов.

На развитие туризма в регионе в 2018 году из бюджета выделено 49 миллионов рублей, которые большей частью тратятся на продвижение туристических достопримечательностей республики, создание инфраструктуры. Порядка 37 миллионов рублей от этой суммы тратится Финно-угорским этнопарком.

В этом году объекты туриндустрии получат гранты на общую сумму 3,5 миллиона рублей (в прошлом году было около двух миллионов). В особом приоритете, в соответствии с «апрельскими поручениями» главы Коми, реализация проектов сельского туризма.

Наталья Михальченкова продемонстрировала слайд с инфографикой, из которой было ясно, что львиная доля средств уходит на помощь в организации событийных мероприятий, то есть различных праздников, фестивалей. Сергей Гапликов отреагировал на это призывом к главам муниципалитетов развивать не только событийный туризм, но и туристические бренды, благодаря которым город или район будут посещать постоянно, а не раз-два в год во время фестиваля. В качестве примера он привел исторические строения Кажымского железоделательного завода.

– Для Кажыма завод мог бы не просто стать украшением, но и создать дополнительный поток туристов в район. Если восстановить церковь и заводоуправление, воссоздать процессы, при которых чугун поставлялся для пушек императорского двора, я думаю, это стало бы очень хорошим подспорьем для развития местного туризма. У каждого из 20 районов должна быть своя изюминка, тогда у нас появится 20 мест, которые можно будет популяризировать на федеральном и международном уровнях, а туристическое движение осуществлять постоянно, – высказал мнение Сергей Гапликов.

Руководитель администрации Троицко-Печорского района Илья Сидорин сообщил, что уже в ближайшие дни из райцентра на плато Маньпупунер будут летать вертолеты с туристами. Все вопросы с организацией такой доставки к «мансийским болванам» решены, путевки уже продает Финно-угорский этнопарк.

Сергея Гапликова, однако, заинтересовало, как обстоят дела с автодорогой от Троицко-Печорска до Якши, грунтовая часть которой его в прошлом году впечатлила отнюдь не в хорошем смысле: на отдельных участках вязли в грязи даже суперпроходимые внедорожники. Илья Сидорин пояснил, что ситуация улучшилась ненамного. Из 120 километров этой дороги половина – та, что грунтовая, – далеко не в лучшем состоянии. Особенно плохи 30 с лишним километров от Комсомольска-на-Печоре до Якши. В прошлом году местные лесопромышленники ощутимо помогли муниципалитету с ремонтом особо проблемных участков, грунтовка стала куда суше и проходимее, но до идеала ей, понятно, еще очень далеко.

Кроме того, Сергей Гапликов вспомнил о своем прошлогоднем посещении площадок этнофестиваля «Сено» и отметил, что хорошо было бы такой замечательный праздник организовывать ежегодно. Илья Сидорин в ответ сообщил, что в Троицко-Печорском районе есть и другой прекрасный праздник – охотничий в деревне Еремеево, который тоже проходит раз в два года, чередуясь с фестивалем «Сено».

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com/pressrkomi