Мошенничеств стало меньше

Автор: Редактор 29.06.2018

С начала года в Сыктывкаре произошло небольшое снижение зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом сообщил начальник столичного управления МВД России Александр Спиридонов на прошедшей 27 июня прямой линии, посвященной криминогенной обстановке в городе.

За пять месяцев текущего года было зарегистрировано 359 случаев мошенничества, в то время как за тот же период прошлого года – 410. В основном нынешние мошенники предпочитают орудовать в интернете – на сайте Авито и в соцсетях, предлагая потенциальным покупателям товар. Получив оплату за товар, которого не предоставляют, мошенники исчезают.

Второй распространенный вид мошенничества, когда потенциальным жертвам звонят неизвестные, представляются работниками банка либо службой безопасности банка и сообщают, что с карты клиента списаны деньги и срочно нужно назвать все реквизиты и пароль карты. Получив данные карты, мошенники снимают с нее все средства и исчезают.

– Остальные виды мошенничеств – эпизодические, – рассказал Александр Спиридонов. – Раскрытие этого рода преступлений увеличилось с 19 до 24 процентов. Мошенников мы нередко находим в других городах. Недавно наши сотрудники вернулись из Питера, где задержали одного такого «великого комбинатора».

Галина ГАЕВА

Фото ipopen.ru

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