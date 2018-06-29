Лучшие практики региона

В Коми определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» победителем стало село Помоздино Усть-Куломского района.

В конкурсной заявке представлена практика применения хозяйственного способа при строительстве объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах поселения Помоздино. В селе отремонтировали и построили улично-дорожную сеть, линии уличного освещения, пожарные водоемы, водопроводную магистраль, благоустраивали кладбища, устанавливали детские игровые площадки.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» лучшей стала столица республики с проектом «Сыктывкар – движение к совершенству». Проект представляет достижения города в экономическом и социальном блоках.

Проекты села Додзь (Корткеросский район), села Ношуль (Прилузский район) стали победителями в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Члены конкурсной комиссии под председательством зампреда правительства – министра образования Натальи Михальченковой отметили большую гражданскую активность жителей поселений, участие в жизни населенных пунктов, эффективную работу местных ТОСов.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» лучшими признаны конкурсные заявки Воркуты и Визинги. Воркута на конкурсе представлена как столица Заполярных игр, национальных соревнований – праздника Севера, туристический объект Арктики. Визинга заявилась с перспективным проектом «Межрегиональный молодежный этнофольклорный фестиваль «Кöйдыс» («Семена»).

Как сообщает пресс-служба главы Коми, в июле конкурсные заявки муниципальных образований – победителей регионального этапа конкурса будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Лина ПЕРОВА