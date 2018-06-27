Цена молочного рекорда

Руководитель сельхозпредприятия рассказала о модернизации, себестоимости продукции и подорожании топлива

Было 300 килограммов, а стало 11-12 тонн молока в день. Так изменились надои в сельхозпредприятии «Межадорское» за 15 лет. Ферма, которая в начале 2000-х балансировала на грани закрытия, в результате стала одной из лидирующих в Коми и продолжает развиваться, сейчас там идет реконструкция помещений. На прошлой неделе в «Межадорском» побывал глава Коми Сергей Гапликов.

Директор предприятия Татьяна Костылева – дама в аграрной отрасли Коми известная не только высокими показателями производства, но и прямолинейным характером: за словом в карман не лезет, отчитать может чиновника даже самого высокого ранга и пыль в глаза пускать не любит. Вот и на этот раз сказала журналистам, приехавшим с главой, что новое роботизированное животноводческое помещение снимать не стоит, лучше вон то, старое и полуразобранное, чтобы наглядно было видно, как много еще нужно сделать. Его же в первую очередь и показала руководителю региона, пояснив, что так 15 лет назад, когда она пришла сюда работать, выглядела большая часть предприятия. Это строение она тоже хотела бы привести в достойный вид, дополнительное помещение нужно, поскольку хозяйство сейчас обретает статус племенного. Но в нынешней экономической ситуации это сделать сложнее, чем, например, в 2009-2010 годах, когда поддержка аграриев была выше, а курс евро – ниже, тогда «Межадорское» сделало одну ферму вообще за счет собственных сил, а на животноводческое помещение, которое введено в строй недавно, уже пришлось брать льготный кредит.

– Ферма получилась дорогая из-за того, что многие производственные процессы автоматизированы. Сейчас она работает в тестовом режиме, часть скота уже завели, получаем в день примерно четыре тонны молока. А в целом за день выходит 11-12 тонн. Окупаемость проекта – пять лет, – рассказала Татьяна Костылева. – В тестовом режиме – потому что оборудование нужно хорошо проверить, хоть и импортное, а ломается часто. Еще, конечно, нужно благоустроить прилегающую территорию, чтобы не жить как в свинарнике, плиты уже завезли, так что все будет чисто, трава выкошена, клумбы сделаем.

– Они точно сделают, – заверила Сергея Гапликова первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Наталия Колбасюк, пояснив заодно, что «Межадорское» вообще все старается делать на отлично и молоко на завод сдает исключительно высшего качества.

Татьяна Костылева сообщила, что насчет производимой продукции у нее есть определенные опасения. Сейчас то самое молоко сорта «экстра», себестоимость которого 19 рублей за литр, молзавод принимает по 25 рублей, цена хорошая, спасибо руководству перерабатывающего предприятия, что удерживает ее на этом уровне. А то буквально накануне она общалась с коллегой из Чувашии, который рассказал, что в их регионе закупочная цена на молоко упала до 14 рублей за литр, так что местные фермеры начали сдавать скот на мясо. При этом в магазинах цена на молоко не снизилась.

– Очень тревожная обстановка. Что будет, если у нас закупочная цена упадет до 14 рублей? Да мы сами сразу упадем, – сделала вывод руководитель «Межадорского».

– Вы не упадете, это я вам точно обещаю. Мы по-другому решаем такие вопросы, – постарался успокоить ее Сергей Гапликов.

Кроме того, Татьяна Костылева попросила гостя изыскать возможность вернуть фермерский рынок в центр города хотя бы на пару дней в месяц, как это сделано в Кирове. Такой вариант продажи продукции был очень удобен и выгоден для фермеров. Также она посетовала на значительно возросшие расходы на горючее, из-за чего предприятие, несмотря на постоянный рост производительности, не может повысить зарплату сотрудникам.

– Сейчас говорят, что дизтопливо выросло в цене на девять процентов, а я подняла данные по августу 2017 года, сравнила с ценой, по которой мы купили топливо в мае, – рост 34 процента. У одного и того же поставщика, тот же самый производитель. Мы не покупаем самое дешевое, бережем технику, поэтому в прошлом году брали за 40 тысяч рублей за тонну, а сейчас получилось уже 53 600, – рассказала руководитель предприятия. – При этом сейчас из-за плохой погоды в полях такая сырость, что работать приходится на двойной тяге, трактора вязнут, погрузчиком их выдергиваем. В прошлом и нынешнем годах по сравнению с летом 2016-го топлива расходуется почти в три раза больше.

Сергей Гапликов поручил минсельхозу Коми собрать по сельхозпредприятиям республики информацию по затратам на топливо, как они изменились из-за роста цен и погодных условий, прочих негативных тенденций, оценить, как расходы на топливо компенсировались раньше и как сейчас.

– В этой ситуации надо разбираться глубоко и детально, – подчеркнул глава региона.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

«Межадорское» активно проводит роботизацию рабочих мест, вследствие чего за последние четыре года производительность труда здесь выросла вдвое. Задача повышения производительности обозначена в майских указах президента России.

В 2015 году ООО «Межадорское» реконструировало животноводческое помещение на 180 голов крупного рогатого скота беспривязного содержания с установкой системы робот-дояр. В этом году по окончании тестового периода работы оборудования будет официально запущена в эксплуатацию ферма на 200 голов.

Благодаря модернизации производства в прошлом году предприятие стало лидером республики по надоям, которые составили 7127 килограммов молока на одну корову – это рекорд для Коми.

Обновление предприятия проводится при государственной поддержке, которая с начала этого года составила уже более 35 миллионов рублей.