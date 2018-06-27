В Кунибе ликвидируют свалку

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обнаружили несанкционированную свалку в лесу у села Куниб Сысольского района.

После обращения в прокуратуру суд обязал региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды принять меры.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, свалка на территории земельного участка лесного фонда в Исаневском лесничестве растянулась на сотни метров. «Фронтовики» обнаружили ее, реализуя проект «Генеральная уборка». Опасный объект сразу занесли на интерактивную карту свалок. Проверка прокуратуры выявила, что на этот лесной участок местные жители и лесоперерабатывающие предприятия района свозили мусор с пятидесятых годов прошлого века. Конкретных виновных в захламлении лиц установить невозможно, поэтому суд обязал заниматься рекультивацией собственника лесного участка. В данном случае это минприроды Коми.

Ситуация вскрыла магистральную проблему в сфере сбора и утилизации мусора в республике – отсутствие современных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусороперерабатывающих заводов. В республике ее решают с помощью утвержденной правительством Коми программы, рассчитанной до 2028 года. Первым шагом на пути к ее реализации в этом году стало создание регионального оператора по обращению с ТКО, который построит объекты для накопления, сортировки и утилизации отходов.

Ярослав СЕВРУК

Фото ОНФ