Праздник без алкоголя

День молодежи, 27 июня, в Коми прошел под знаком трезвости. Напомним, в этот день, а также в ближайшие субботу и воскресенье, следующие за праздником молодежи (30 июня и 1 июля), в республике законодательно запрещена розничная продажа алкоголя. При этом ограничение не распространяется на организации общепита.

Запрет установлен в соответствии с региональным законом «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми», который депутаты Госсовета приняли еще в 2012 году. Кроме Дня молодежи и последующих за ним выходных, «сухими» также объявлены Международный день защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля) и День знаний (1 сентября).

Для нарушителей закона предусмотрена ответственность в виде административного штрафа: для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Лина ПЕРОВА

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