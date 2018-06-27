Конфликт перевозчиков пока не урегулирован

Разногласия между САТП-1 и частными перевозчиками в Сыктывкаре пока не разрешились, а стороны не могут прийти к согласию. Об этом 27 июня сообщил журналистам градоначальник Валерий Козлов.

Напомним, 4 июня около 80 маршрутных автобусов индивидуальных предпринимателей, работающих по договору субподряда с САТП-1, не вышли на линии. Индивидуальные предприниматели требовали от администрации города заключения прямых договоров без участия САТП-1, так как со вступлением в силу ФЗ №220 договоры субподряда перестали быть легитимными. Тогда же была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители минпрома Коми, администрации Сыктывкара и перевозчиков. В задачи рабочей группы входило урегулирование конфликта в рамках правового поля.

– В соответствии с принятыми решениями рабочая группа собирается еженедельно. Один раз только не собирались по уважительной причине. Но, к сожалению, положительной динамики пока нет, – рассказал Валерий Козлов. – В чем причина несогласия? В основном это финансовые интересы сторон, но есть и объективная причина: ряд автобусов взяты в лизинг, а лизинговые автобусы нельзя сдавать в аренду. Но перевозки осуществляются исправно. Летом пассажиропоток уменьшается, поэтому, надеюсь, летний период мы пройдем без эксцессов. Рабочей группе было дано полтора-два месяца для решения вопроса. По истечении этого срока придется собраться в расширенном составе, еще раз выслушать стороны и решить, что делать дальше.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА