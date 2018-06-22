Как выиграть грант президента

Общественные организации Республики Коми все смелее участвуют в конкурсе президентских грантов и все чаще в нем побеждают. В этом году, как и в прошлом, пройдет два таких конкурса. Первый уже состоялся, его итоги обнародовали 1 июня. В Коми победителями стали 13 социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма грантов на реализацию их проектов составит более 11,5 миллиона рублей.

В минувший четверг победители президентских грантов были приглашены в администрацию главы Коми. На этой встрече они рассказали о своих проектах и обсудили с руководством региона возможные формы поддержки подобных инициатив со стороны республики.

Поздравляя общественников с заслуженной победой в столь представительном конкурсе, руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин отметил, что, реализуя свои проекты, НКО не просто совершают благие дела, они помогают государству решать важные социальные проблемы.

К этим словам благодарности присоединилась и зампред правительства Коми – министр образования республики Наталья Михальченкова:

– Общественность предлагает проекты, которые сегодня востребованы, и может получить на их реализацию государственную поддержку. Вы не побоялись выступить и достойно справились с требованиями, предъявляемыми к участникам конкурса.

В свою очередь, чтобы помочь общественникам грамотно и успешно оформлять заявки на получение грантов и, главное, их выигрывать, в Коми республиканской академии госслужбы и управления, которая является уполномоченным органом Фонда президентских грантов, создан специальный центр стратегических исследований и проектов. Здесь НКО и ТОСы могут получить консультацию по любому вопросу.

Проректор по инновационной и проектной деятельности академии госслужбы Юлия Манаенкова на цифрах и фактах показала, как вместе с ростом активности конкурсантов увеличиваются и суммы привлеченных в регион средств.

В прошлом году на первый и второй конкурсы от Коми было подано 86 заявок, 20 НКО стали победителями. В этом году только на первый конкурс заявилось 57 организаций, из них гранты выиграли 13. Для сравнения: в целом по стране на первый конкурс в 2017-м было подано 6623 заявки, на первый конкурс в 2018-м – 9175. А раз участников становится больше, то конкуренция и требования возрастают. В минувшем году общая сумма грантов, полученных организациями республики, составила 19,5 миллиона рублей, за полгода 2018-го – более 11 миллионов. Эти средства можно приумножить, участвуя во втором конкурсе, ведь общий объем средств фонда президентских грантов – 20 миллиардов рублей.

По итогам только что состоявшегося конкурса проекты от Коми победили в семи номинациях: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (четыре проекта); «Сохранение исторической памяти», «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Поддержка проектов в области культуры и искусства» (по два проекта); «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» (по одному проекту). Одним из самых финансово емких оказался проект некоммерческого культурного фонда «Классика и современность» – «XVI Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской». Размер выигранного этой организацией гранта – два миллиона 291 тысяча рублей. Деньги пойдут на проведение конкурса юных талантов.

После оглашения всего списка победителей слово предоставили им самим. Грантополучатели презентовали свои проекты. Например, руководитель автономной некоммерческой организации «Коми научный медицинский центр Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук» Виталий Ломов уже второй раз выигрывает президентский грант. Эта организация занимается медицинским просвещением населения, профилактикой сахарного диабета и артериальной гипертонии. Проект «Движение – это жизнь!» поможет создать 26 школ профилактики гиподинамии в 20 муниципальных образованиях, подготовить 37 инструкторов скандинавской ходьбы, а итогом этой работы должно стать увеличение в республике количества человек, активно занимающихся физкультурой и ведущих здоровый образ жизни.

Руководитель проекта «Сенсорная интеграция для детей с особенностями развития» Екатерина Зыкова с помощью выигранного гранта собирается внедрить новую для нашего региона методику, которая поможет не только гармонизировать жизнь «особых» детей, но и подготовить их к учебной деятельности. Закупленное специализированное оборудование разместится на базе интерактивного детского центра «Лекотека», которым руководит Екатерина Зыкова. Более того, девушка собирается бесплатно обучить этой методике родителей детей-инвалидов и провести курс бесплатных занятий для 30 детей.

Участники встречи поинтересовались у коллеги, как происходит отбор детей в ее центр. Оказалось, через группу «ВКонтакте», причем не отказывают абсолютно никому, ведь в республике до сих пор очень мало организаций и учебных центров, где занимаются интеллектуальным и физическим развитием детей-инвалидов.

Обсудили на встрече и проблемы, с которыми приходится сталкиваться авторам проектов. Самая распространенная – нехватка собственных средств, тогда как одно из требований грантового конкурса – софинансирование. Юлия Манаенкова озвучила предложение, высказываемое очень многими общественниками, – рассмотреть возможные механизмы республиканской поддержки общественным организациям при подаче ими заявок на конкурс президентских грантов. И тогда выделяемые деньги помогут привлечь в регион еще больше средств.

Выяснилось также, что общественные инициативы нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в информационной. Поэтому Михаил Порядин обратился к присутствовавшим на мероприятии журналистам чаще рассказывать о проектах и их авторах. Кроме того, участники встречи договорились создать рабочую группу, которая будет содействовать более тесному сотрудничеству общественников и средств массовой информации.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА