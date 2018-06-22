Юристы окажут помощь бесплатно

29 июня пройдет всероссийский единый День оказания бесплатной юридической помощи. В Коми его организует региональное отделение Ассоциации юристов России. Его председатель Сергей Усачёв рассказал «Республике», что в качестве консультантов в этот день выступят юристы – члены ассоциации, представители молодежного движения ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов республики, которые осуществляют подготовку студентов-юристов, а также представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти.

– Мы регулярно проводим бесплатные приемы граждан для того, чтобы помогать им в трудных ситуациях. На этот раз ожидаем вопросов, связанных с пенсионной реформой, а также с дачной недвижимостью из-за изменений в федеральном законодательстве по этим направлениям. Приглашаем всех, кто не может самостоятельно урегулировать спорные вопросы, обратиться 29 июня за бесплатной юридической помощью, – сообщил Сергей Усачёв.

Мероприятие пройдет на нескольких площадках, поэтому каждый сможет выбрать ту, которая для него удобнее.

Прием граждан будет осуществляться в Сыктывкаре по следующим адресам:

– ул. Интернациональная, 108 (офис Ассоциации юристов России), с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. На прием можно предварительно записаться по телефону 8-912-862-98-02;

– ул. Интернациональная, 108, с 9 до 13 часов (нотариус Шаповалова С.И.);

– ул. Кирова, 36, каб. 420, с 9 до 12 часов (республиканское отделение Пенсионного фонда России);

– ул. Интернациональная, 174, каб. 8/10, с 10 до 13 часов (Министерство труда, занятости и социальной защиты РК);

– ул. Интернациональная, 157, с 9 до 13 часов, горячая линия по телефону 8(8212) 20-61-55 (ГКУ РК «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения»);

– Покровский бульвар, 10, с 9 до 10.30 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»);

– ул. Интернациональная, 106, с 11 до 13 часов (региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия», прием ведет Струтинская Е.Г.);

– ул. Коммунистическая, 11, каб. 202, с 10 до 12 часов (юридическая клиника ГОУВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»);

– ул. Коммунистическая, 25, каб. 77, с 10 до 12 и с 13 до 16 часов (юридическая клиника ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»), телефон для записи 8-963-489-48-88;

– ул. Бабушкина, 22, каб. 330, с 10 до 11 часов, горячая линия по телефону 8(8212) 29-41-17 (управление архитектуры городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара);

– Государственная инспекция труда в республике, горячая линия по телефону 8(8212) 31-59-06.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА