Реки Коми зарыбили сигом

В Коми начался сезон искусственного зарыбления рек. 20 июня вечером 108 тысяч мальков сига переселились из рыбопитомника в Сосногорске в реку Вымь в районе села Серегово Княжпогостского района.

Крохотных шестидесятидневных сижат, в которых будущую красивую рыбу опознает разве что специалист, привезли в Серегово на машине в пяти пакетах с водой, погруженных в пластиковые контейнеры. Долго в пакетах рыбья молодь жить не может, поэтому доставляют ее к месту выпуска максимально оперативно, если расстояние большое и в три-четыре часа уложиться не удается, везут на вертолете.

В Серегово мальки прибыли практически с почетным эскортом – в сопровождении генерального директора рыбоводной компании «БиоРесурс» Сергея Холмова и представителей отдела развития аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Дело в том, что процесс зарыбления проходит под пристальным вниманием комиссии, которая следит, в воду какой температуры были выпущены мальки, действительно ли их число соответствует заявленному и так далее. В этот же день еще одна партия мальков была выпущена в реку Ижму. А на следующий день – в Усу.

Зарыбление происходит за счет предприятий, работающих в Коми, во имя компенсации ущерба, наносимого их деятельностью природе. В Вымь были отпущены мальки от лица ООО «Дорожная концессия» и ООО «Ханты-Мансийскдорстрой» – эти компании выступают заказчиком и подрядчиком строительства и реконструкции участков дороги на трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар, а также – от ООО «Газпром трансгаз Ухта». Сергей Холмов проинструктировал их сотрудников, как правильно отпускать мальков на волю: на некоторое время положить пакеты в воду, не вскрывая, чтобы сиги адаптировались к температуре в реке, потом опустить пакеты глубже, аккуратно разрезать полиэтилен и выпустить мальков. Пустые пакеты, естественно, в реке не оставлять.

Прежде чем эти сиги подрастут настолько, что сами начнут размножаться, пройдет еще года четыре. Доживут до этого возраста только самые удачливые, здоровые и проворные, которые хорошо приспособятся к окружающей среде и не попадутся в пасть щуке.

– 60 дней – это самый хороший возраст для мальков, чтобы адаптироваться к окружающей среде. Те, которые постарше, уже привыкают, что их кормят в питомнике, им потом трудно научиться самим искать пищу. Вода в реке должна быть от пяти до восемнадцати градусов, поэтому в Коми выпуск мальков проходит обычно в июне-августе, в зависимости от погоды. Почему мы сейчас зарыбляем реки именно сигом, а не хариусом, например? Так нам рекомендовали специалисты Росрыболовства, – пояснил журналисту «Республики» Сергей Холмов. – 108 тысяч – это первая и довольно маленькая партия, думаю, в ближайшие недели эта цифра значительно вырастет. В прошлом году в реки Коми из нашего питомника ушло 4 миллиона мальков.

Анна ПОТЕХИНА

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