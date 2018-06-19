В Коми собираемость взносов на капитальный ремонт с мая выросла на 2,5 процента 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов опубликовал рейтинг среди муниципалитетов по собираемости взносов на капитальный ремонт по состоянию на 1 июня. К началу мая по республике было собрано 63,2 процента взносов на капитальный ремонт. На 1 июня собираемость составила 65,7 процентов.



Тройка лидеров рейтинга не изменилась: на первом месте – традиционно Прилузский район. От собственников района на целевые счета поступило 88,5 процентов от начисленных взносов. На втором месте Сысольский район – 86,3 процентов. Третье место в рейтинге занял Усть-Вымский район, собрав 82,9 процента взносов.

Замыкают рейтинг Печора (59,4%), Усинск (58,8%) и Воркута (26,3%)