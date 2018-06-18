Опора для малого бизнеса

В республике доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте составляет 13,2 процента. К 2024 году этот показатель должен составлять 40 процентов. При этом малый и средний бизнес во всех регионах страны сталкивается с определенными проблемами и административными барьерами. О том, как поддержать бизнесменов, шла речь на заседании координационного совета по малому и среднему бизнесу, которое прошло в пятницу под председательством главы Коми Сергея Гапликова.

По информации присутствовавшего на заседании заместителя руководителя Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Олеси Тетериной, по доле малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте и по количеству занятых в этой сфере Коми находится на восьмом месте среди одиннадцати регионов СЗФО. Как отметила представитель Минэкономразвития, это неплохо, поскольку в регионе есть потенциал для развития.

Олеся Тетерина обозначила и ряд мер, которые должны способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Среди них участие предпринимателей Коми в программах льготного кредитования, развитие инновационного сектора, социального предпринимательства. При этом предлагается сократить государственный сектор, приватизировав предприятия с государственным участием – некоторые социальные учреждения, предприятия сферы ЖКХ, лесозаготовки, лесопереработки, транспортные предприятия. В качестве примера Олеся Тетерина привела сеть государственных аптек, которые, по мнению представителя Минэкономразвития, при обилии аптек коммерческих не очень нужны.

Как отметил Сергей Гапликов, к вопросу существования государственных аптек, которые в республике функционируют, надо подходить очень осторожно, поскольку через эти учреждения жители региона получают лекарства по льготным рецептам.

Говоря о развитии малого и среднего бизнеса, Сергей Гапликов подчеркнул, что поддержка бизнеса в регионах должна быть дифференцирована с учетом их территориальных и климатических особенностей.

– Предприниматель в центральной части России, где есть вся инфраструктура, транспортная доступность, не несет таких затрат, как здесь, на Севере. Поэтому и поддержка не должна быть для всех одинаковой. Для каждого федерального округа, которые отличаются территориальными и климатическими особенностями, необходимо вырабатывать свою модель развития бизнеса. По-другому у нас не получится, – сказал глава республики.

Для участия в заседании совета были приглашены предприниматели, которые получили возможность рассказать о проблемах, которые «тормозят» развитие бизнеса. Одной из главных представители бизнес-сообщества назвали сложность получения кредитов.

Предприниматели из Воркуты, например, не могут получить крупный кредит даже под залог недвижимости, поскольку стоимость ее в заполярном городе невелика. Олеся Тетерина отметила, что эта информация крайне важна, потому что по отчетности банков с кредитованием предприятий малого и среднего бизнеса дела идут благополучно.

Глава республики подчеркнул особую значимость получения обратной связи непосредственно от предпринимателей и предложил искать варианты решения проблем с кредитованием на совещании с участием представителей банковского сектора.

По мнению некоторых участников совещания, опорой малого и среднего предпринимательства должны стать муниципальные власти, но с ними бизнесмены подчас не могут найти общий язык: в частности, прозвучали претензии по поводу выдачи разрешений на размещение нестационарных торговых объектов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми Игорь Бобков подтвердил, что половина поступающих к нему жалоб бизнесменов касается взаимоотношений с муниципальными и региональными властями. Присутствовавшие в зале предприниматели отметили, что не меньше сложностей возникает и при взаимодействии с федеральными структурами и ведомствами.

Сергей Гапликов предложил действовать конструктивно: есть проблема – надо ее решать. Для начала четко определиться, в компетенции какой структуры – муниципальной, региональной или федеральной – находится возможное решение проблемы, а затем его разработать и реализовать.

Участники-предприниматели попросили защитить их от недобросовестной конкуренции в лице граждан, которые «зарабатывают на хобби»: например, дома пекут торты, шьют одежду на заказ, изготавливают сувениры. Эти люди не являются предпринимателями и не несут никаких связанных с этим издержек, зато получают прибыль. Сергей Гапликов отметил, что таких умельцев надо «вывести из тени», то есть убедить оформить свою деятельность официально.

Развитие малого и среднего бизнеса и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы – одно из приоритетных направлений, обозначенных в майском указе Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В поручениях, которые Сергей Гапликов дал республиканскому правительству по итогам апрельского доклада перед Госсоветом, поддержка малого и среднего бизнеса включена в число приоритетных направлений.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru