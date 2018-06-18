Материнский сертификат – в электронном виде

Для получения материнского сертификата гражданам теперь не обязательно приходить дважды в Пенсионный фонд. Получить его можно в электронной форме.

Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России, для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте фонда или портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Просто теперь сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя.

– Получение сертификата в электронном виде имеет свои преимущества. Во-первых, это экономия времени: молодым мамам не нужно приходить в ПФР дважды, – пояснила заместитель управляющего отделением фонда Елена Шаталова. – Во-вторых, электронный сертификат нельзя потерять или испортить, а значит, не придется тратить время на его восстановление.

По последним данным, в Коми выдано 58 тысяч сертификатов на материнский капитал. Средства капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и накопительную пенсию мамы.

Галина ГАЕВА

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