В помощь аграриям

Четыре сельскохозяйственных кооператива Коми получат гранты на общую сумму пять миллионов рублей, это в три раза больше, чем в прошлом году. Три кооператива из победивших в недавнем грантовом конкурсе министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики базируются в Усть-Куломском районе.

Как сообщает пресс-служба министерства, кооператив «Здоровая нация» из села Керчомья Усть-Куломского района получит средства на приобретение специализированного транспорта, прицепа для перевозки картофеля и других овощей, оборудования для автоматизации их сбора. Другой усть-куломский кооператив – «Комиагрорегион» из сельского поселения Верхний Воч потратит грант на строительство цеха по переработке молока и приобретение оборудования для этого цеха. Кооператив «Усть-Куломский», зарегистрированный в райцентре, закупит оборудование для производства мясных полуфабрикатов и специализированного автотранспорта. Кооператоры из «Здорового питания» (село Мохча, Ижемский район) выиграли грант на приобретение оборудования для переработки молока.

– Минсельхоз России ставит перед нами задачу выстраивания эффективной системы кооперативов с хорошей рентабельностью и созданием условий для продуктивной работы малых форм хозяйствования. Сегодняшние грантополучатели – это проверенные, испытанные в деле кооперативы, которые серьезно нацелены на укрепление своих сел, на наращивание объемов производства сельхозпродукции, выпускаемой мелкими товаропроизводителями, – приводит слова министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолия Князева пресс-служба ведомства.

Кроме того, на прошлой неделе Анатолий Князев побывал на двух аграрных предприятиях Койгородского района. В частности, он побывал на строящейся ферме на сто голов крупного рогатого скота в поселке Седтыдор. Ферма эта – часть семейного предприятия, созданного сибиряком Николаем Каргиным, рискнувшим в 90-е годы перебраться в Коми. Первая ферма была им построена десять лет назад в деревне Мырпонаыб, но постепенно хозяйство росло, и его расширили в соседний Седтыдор, где простаивали заброшенные производственные помещения, которые семья Каргиных переоборудовала под содержание скота. Затем было принято решение о дальнейшем развитии предприятия и строительстве новой фермы в Седтыдоре, в 2016 году Николай Каргин получил на эти цели грантовые средства – 5,212 миллиона рублей из федерального бюджета и 5,707 миллиона из республиканского бюджета. Администрация района в свою очередь выделила фермеру еще 755 тысяч рублей.

К сожалению, увидеть свои новые проекты воплощенными в жизнь Николай Каргин уже не сможет, около месяца назад он скоропостижно скончался. Дело фермера продолжает его сын – Алексей Каргин. Строительство фермы завершается, осталось провести монтаж вентиляционной системы, провести пусконаладочные работы.

Также министр посетил ООО «Койгородок» – основное сельхозпредприятие района, сейчас там начался капитальный ремонт фермы на 200 голов крупного рогатого скота, который завершится в следующем году.

В рамках исполнения «апрельских поручений» главы Коми Сергея Гапликова по развитию сельского хозяйства в регионе в 2018 году в республике увеличены объемы грантовой поддержки для малых форм хозяйствования. В текущем году на поддержку начинающих фермеров будет направлено более 13 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 22 миллиона рублей.

Анна АЯНОВА

Фото из архива «Республики»