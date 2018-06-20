Проект ветеранов Коми «По местам боевой славы» может получить президентскую поддержку

Коми Республиканский Совет ветеранов намерен реализовать патриотический проект в 2019 году. Сейчас готовится заявка на участие в конкурсе Фонда президентских грантов. Об этом во вторник на Координационном совете по делам ветеранов рассказала лидер ветеранского движения, советник главы Коми Людмила Жукова. Заседание в преддверии Дня памяти и скорби провёл глава региона Сергей Гапликов.

«Ветеранский поезд» объединит представителей разных поколений. Пассажирами станут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, представители военно-патриотических клубов, а также юнармейцы. Общая численность участников – около 60 человек.

Планируется, что за два дня пребывания в Санкт-Петербурге ветераны совместно с юнармейцами примут участие в памятных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда; посетят Пискаревское мемориальное кладбище, музей «Крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Нахимовское училище. Также будет организована встреча с ветеранским активом Санкт-Петербурга.

— Это будет не просто путешествие. Для тех, кого мы повезём, а это в первую очередь жители блокадного Ленинграда, мы дадим возможность пообщаться с родственниками, вспомнить о трагических днях, которые они испытали. Во-вторых, наша молодёжь сможет пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий. Ребята из первых уст узнают историческую правду, и это очень здорово, — сообщила Людмила Жукова.

— Наша молодёжь должна знать историю страны. Будем максимально содействовать проведению этой акции, — прокомментировал глава республики.

Заявку на получение президентского гранта ветераны Коми планируют подать в июле 2018 года.