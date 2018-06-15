Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю с Днем медицинского работника!

Это профессиональный праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – жизнь и здоровье. Дело, которому вы служите, требует высокого профессионализма, глубоких знаний, постоянного самосовершенствования и преданности избранному пути. А также чуткости, сострадания, душевной щедрости и бесконечного терпения. Бессонные ночи у постели больных, долгие часы за операционным столом, срочные выезды в отдаленные районы – и все это порой в ущерб личной жизни и своим семьям, и достойнейший результат – спасенные жизни и крепкое здоровье ваших пациентов.

Трудно представить профессию более благородную. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за то, что работаете с полной самоотдачей.

Я от всей души желаю вам здоровья, жизненных сил и энергии, благополучия, счастья и взаимопонимания в семьях, успехов в работе и как можно больше благодарных пациентов.

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми