Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Посвятить свою жизнь медицине – призвание, требующее ответственности и любви к людям. Ежедневно вы сталкиваетесь с непростыми задачами: спасаете жизни, сохраняете здоровье, помогаете людям вернуться к полноценной и счастливой жизни.

В сфере здравоохранения Республики Коми трудятся профессиональные специалисты, талантливые врачи и медицинские сестры, чей труд высоко оценен как на региональном, так и на федеральном уровне. Но главная оценка вашей работы – искренняя благодарность пациентов, их счастливые улыбки и сияющие глаза.

От лица депутатов Государственного Совета Республики Коми благодарю всех сотрудников отрасли здравоохранения за спасенные жизни, заботу о здоровье жителей, преданность своему делу, неравнодушие и высокий профессионализм.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил, прекрасного настроения и благодарных пациентов!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми