Открыта регистрация на IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»

Проект Российского союза сельской молодежи «Моя малая Родина» проводится уже в девятый раз при поддержке Министерства сельского хозяйства страны. За время действия проекта на конкурс было подано более 12 000 творческих работ.



Конкурс позволяет молодежи рассказать о своей родной земле, о малой Родине, ее истории, предках, традициях и обычаях, чтобы сохранить это нематериальное культурное наследие для будущих поколений.

Как подчеркивают организаторы, главной целью конкурса является воспитание в молодом поколении идей патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину. Проект помогает молодежи по-другому взглянуть на свою родную землю, свой край, найти в нем что-то ценное, то, что, возможно, передается из поколения в поколение, и сохранить это. Конкурс объединяет студентов и школьников, неравнодушных к сохранению народных устоев и обычаев.

Работы на конкурс принимаются на портале «Культурно-историческое наследие села»: https://nasledie-sela.ru/competition/mmr2018/

В 2018 году конкурс творческих работ «Моя малая Родина» проводится среди граждан России в возрасте от 14 до 35 лет по следующим номинациям:

* История моего сельского населенного пункта (село, деревня, хутор, кишлак, улус);

* Крестьянские родословные;

* Традиции и ремесла народов России;

* Нематериальное культурное наследие села;

* Символ малой Родины;

* Деревня моей мечты;

* Поэты наших дней.

Победителей ждут дипломы и ценные подарки.