Открыта регистрация на IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»

Проект Российского союза сельской молодежи «Моя малая Родина» проводится уже в девятый раз при поддержке Министерства сельского хозяйства страны. За время действия проекта на конкурс было подано более 12 000 творческих работ.
Конкурс позволяет молодежи рассказать о своей родной земле, о малой Родине, ее истории, предках, традициях и обычаях, чтобы сохранить это нематериальное культурное наследие для будущих поколений.
Как подчеркивают организаторы, главной целью конкурса является воспитание в молодом поколении идей патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину. Проект помогает молодежи по-другому взглянуть на свою родную землю, свой край, найти в нем что-то ценное, то, что, возможно, передается из поколения в поколение, и сохранить это. Конкурс объединяет студентов и школьников, неравнодушных к сохранению народных устоев и обычаев.
Работы на конкурс принимаются на портале «Культурно-историческое наследие села»: https://nasledie-sela.ru/competition/mmr2018/
В 2018 году конкурс творческих работ «Моя малая Родина» проводится среди граждан России в возрасте от 14 до 35 лет по следующим номинациям:
* История моего сельского населенного пункта (село, деревня, хутор, кишлак, улус);
* Крестьянские родословные;
* Традиции и ремесла народов России;
* Нематериальное культурное наследие села;
* Символ малой Родины;
* Деревня моей мечты;
* Поэты наших дней.
Победителей ждут дипломы и ценные подарки.
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