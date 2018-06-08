Визит августейшей особы

Великий князь Сергей Александрович за три часа обошел все общественно значимые места Усть—Сысольска

120 лет назад в Усть—Сысольске побывал великий князь Сергей Александрович Романов. Он был в городе всего три с половиной часа, но его визит вызвал огромный ажиотаж. Впервые монаршая особа удостоила чести посетить этот захолустный уезд. Зачем великий князь приезжал в Усть—Сысольск и что увидел за такое короткое время, рассказал во время познавательной прогулки историк Игорь Сажин.

Плата за «Кровавое воскресенье»

Сергея Александровича историк охарактеризовал как человека с очень тяжелой судьбой. Он был пятым сыном царя—реформатора Александра II. К моменту его визита в Усть—Сысольск великий князь занимал должность московского генерал—губернатора. Современники считали его ответственным за катастрофу на Ходынском поле, произошедшую во время коронации его племянника Николая II. А 9 января 1905 года он был в числе тех, кто настаивал на расстреле мирной рабочей демонстрации в Петербурге, получившем название «Кровавое воскресенье». За это Сергей Александрович поплатился своей жизнью. 4 февраля того же года член боевой организации эсеров Иван Каляев возле Никольской башни Кремля бросил бомбу в его карету. Тело великого князя буквально разорвало на части.

Не менее трагичной оказалась судьба его жены Елизаветы Федоровны – внучки английской королевы Виктории, старшей сестры русской императрицы Александры Федоровны.

Великая княгиня очень тяжело переживала гибель супруга, однако она посетила Ивана Каляева в тюрьме, передала ему прощение от имени Сергея Александровича и подарила Евангелие. Вскоре после этого она продала все свои драгоценности и на вырученные деньги основала женский монастырь, получивший название Марфо—Мариинская обитель милосердия, поселилась в нем и вела подвижническую жизнь. Ночами Елизавета Федоровна ухаживала за тяжелобольными, а днем обходила беднейшие кварталы, посещала трущобы Хитрова рынка, вызволяя оттуда малолетних детей.

В ночь на 18 июля 1918 года великая княгиня была убита большевиками и сброшена в шахту неподалеку от города Алапаевска.

Однако все это будет позже. А пока ровно в полдень 3 июня 1998 года Сергей Александрович в сопровождении вологодского губернатора прибыл на пароходе «Царевна» в Усть—Сысольск.

Небывалая стерлядь в подарок

Путешествие великого князя в Усть—Сысольск началось с Вологды, куда он прибыл 29 мая на поезде. Затем путешественник пересел на пароход и шесть дней плыл до будущей столицы Коми республики. В пути судно останавливалось в Тотьме, Сольвычегодске, Великом Устюге, Яренске и Усть—Выми. Усть—Сысольск был конечной точкой маршрута.

В уездном городе пароход «Царевна» причалил к берегу Сысолы примерно в том месте, где сейчас находится центр недостроенной набережной. Встречала августейшую особу огромная толпа горожан. Как только великий князь ступил на трап, раздалось дружное «Ура!».

– Вообще, где бы он ни появлялся, сначала наступала тишина, а затем кто—то начинал вопить «Ура!», – поведал Игорь Сажин. – И народ тут же подхватывал. Еще бы: на Коми землю впервые ступила августейшая особа, человек, который, можно сказать, напрямую связан с богом.

Специально к его визиту горожане построили небольшую беседку с проходом в одну сторону и в другую. Сергей Александрович прошел через нее, его встретили представители местной власти и множество повозок, чтобы на них продолжить путь по Усть—Сысольску. Но не успел великий князь воспользоваться одной из них, как из толпы отделился отставной матрос Степан Белоголов, встал перед ним на колени и, как написала об этом газета «Вологодские епархиальные ведомости», протянул «стерлядь редкой величины». Поймал он ее накануне в Сысоле.

Сергей Александрович отдал рыбу помощнику, а сам уселся в бричку купца Инкина, и вся процессия двинулась к Троицкому собору, который располагался на месте нынешнего стадиона в Кировском парке.

Беседку после визита августейшей особы не стали разбирать, а поставили посередине городского сада. Сейчас на этом месте находится арт—объект «Сердце».

Фото на память

Возле Троицкого собора великого князя встречали два детских хора – приходского и трехклассного училищ. Они исполнили тропарь (праздничное церковное песнопение) «Спаси, Господи, люди Твоя». Когда пение закончилось, Сергею Александровичу дали подержать кубок, подаренный Петром Первым вятскому купцу Ивану Васильевичу Саватьеву, проложившему торговый путь в Китай через Монголию. А купец в свою очередь передал награду Троицкому собору. Таким образом великий князь прикоснулся к реликвии своего великого предка.

Кроме того, августейшей особе продемонстрировали икону, написанную на пожертвования жителей Усть—Сысольска в память двадцатипятилетия царствования его отца императора Александра II.

От Троицкого собора великий князь направился в собор Стефана Пермского, стоявший на месте нынешнего памятника Ленину. Там исполнением все того же тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя» его встречали ученики духовного училища и ученицы женской прогимназии. С деяниями святителя земли Коми Сергей Александрович был уже знаком, поскольку до Усть—Сысольска посетил село Усть—Вымь, где состоялся легендарный поединок Стефана и верховного жреца Пама. Но все—таки протоиерей храма вкратце напомнил высокому гостю основные вехи жития святителя и поднес икону, написанную местным живописцем—самоучкой, к которой великий князь приложился.

Стефановский собор был к тому времени уже построен, но еще не отделан. Поэтому Сергей Александрович поинтересовался причинами задержки окончания работ, осмотрел иконы, подаренные Священным Синодом, и в разговоре со смотрителем училища похвалил учеников за пение.

Рядом с храмом находилась земская управа, внутри и возле которой специально к приезду великого князя местные чиновники подготовили выставку, где были представлены изделия народных промыслов, заводского и кустарного производства. Сергею Александровичу они понравились, и он даже купил несколько творений местных кустарей.

Самыми интересными экспонатами оказались расположенные в саду управы избушки рыбака и охотника. Возле каждой из них находились соответственно рыбак в зырянской одежде с приборами и снастями для рыбной ловли и охотник. Причем охотник сидел и чистил ружье, а рядом с ним расположились две лайки зырянской породы.

Увиденное настолько впечатлило гостя, что он попросил сопровождавшего его фотографа сделать несколько снимков.

А в это время к Сергею Александровичу подошли выльгортские мастера Александр Налимов и Михаил Ватаманов и поднесли в дар свое изделие – фисгармонию.

– Вероятно, они где—то увидели столь необычный для этих мест инструмент, попросили у хозяина разрешение его разобрать и склепали точно такую же фисгармонию, – предположил Игорь Сажин.

Как бы то ни было, но таким подарком гость был очень польщен.

Военная инспекция и отъезд

После выставки великий князь со всей свитой направился с проверкой в военное ведомство, ради которого он, собственно говоря, и приехал в Усть—Сысольск. Конечно, в этом захолустном городе не было никаких сколь—нибудь значимых воинских формирований, но существовало управление воинского начальства, занимавшееся набором солдат на военную службу. Располагалось оно, видимо, где—то рядом с нынешней часовней жертвам политических репрессий, где была в то время городская тюрьма.

Гость осмотрел казармы конвойных команд, попробовал их пищу, проверил, как ведется делопроизводство. Его порадовала библиотека, а вот казарму он признал не вполне удовлетворительной. Чиновники его тут же заверили, что для этих целей будет построено новое здание, и даже показали место, где его возведут. Сергея Александровича такой ответ устроил, тем более что представители местной власти пообещали, что строительство начнется сразу по получении утвержденного плана.

После этого ему показали цейхгауз, в котором хранился запас обмундирования нижних чинов, призываемых при мобилизации, а также запас вооружения и снаряжения для дружины ратников государственного ополчения. По словам историка, этот запас состоял из двухсот винтовок и целой кучи сабель, а обмундирование – из одежды гусаров и улан времен Крымской войны. Когда большевики захватили власть в Усть—Сысольске, они его распределили между бойцами Красной армии.

– Представляете, в какой одежде щеголяли красноармейцы, – заметил Игорь Сажин.

Впрочем, и это случится много позже. А пока довольный гость, посетив по пути духовное училище, где ему уже в третий раз спели «Спаси, Господи, люди Твоя», направился на пристань. Восторженный народ снова кричал «Ура!», а на беседке уже красовалась надпись: «Счастливый путь». Свою миссию Сергей Александрович в Усть—Сысольске выполнил.

Перед отплытием он позвал к себе на пароход купца Инкина, откуда тот вернулся на берег со счастливой улыбкой на лице. Великий князь за хорошо оказанные услуги подарил ему перстень, сыгравший в жизни купца роковую роль. Два года под это дорогое украшение Инкин занимал деньги и в итоге стал полным банкротом.

Игорь БОБРАКОВ

Фото автора и с сайта http://oldsyktyvkar.ru/