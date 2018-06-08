Президентский грант на благоустройство Палевиц

Впервые в Сыктывдинском районе ТОС выиграл грант президента России. Как сообщает пресс—служба администрации муниципалитета, победу одержал ТОС села Палевицы.

В марте текущего года местные активисты под руководством председателя Ольги Голышевой подготовили и направили проект на президентский конкурс. Размер гранта составил 492 тысячи рублей.

Согласно проекту в селе установят и обустроят комплекс уличных тренажеров, состоящий из десяти элементов и теневого навеса. Кроме того, проект предусматривает освещение территории объекта. Комплекс планируют установить в течение лета по улице Советской, рядом с существующей спортивной площадкой.

– Мы очень рады получению гранта. Новость разлетелась среди населения буквально за считанные часы, – поделилась радостью глава сельского поселения «Палевицы» Алена Громова. – На самом деле в селе не так много мест, где можно отдохнуть, заняться здоровым образом жизни. А теперь у нас появится еще одно место для занятий спортом. На площадке с тренажерами смогут заниматься люди всех возрастов, от мала до велика. Еще раз большое спасибо ТОСу и Ольге Голышевой за замечательный подарок всему селу. Впереди – работа по благоустройству площадки и установке комплекса. Надеюсь, жители села примут активное участие как в обустройстве объекта, так и в занятиях на тренажерах.

Лина ПЕРОВА