В столице Коми стало больше почетных граждан

Решением столичного совета известный политик и общественный деятель Вячеслав Худяев и архиепископ Сыктывкарский и Коми—Зырянский Питирим удостоены звания «Почетный гражданин Сыктывкара». Правда, присвоить это звание владыке Питириму удалось лишь со второй попытки.

По положению городской совет имеет право ежегодно присваивать это почетное звание двум жителям столицы Коми. В этом году поступили документы на заслуженного работника Коми Вячеслава Ивановича Худяева и владыку Питирима (в миру Павла Павловича Волочкова). 31 мая обе кандидатуры были одобрены президиумом горсовета.

За Вячеслава Худяева ходатайствовали мэр Сыктывкара Валерий Козлов и городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В ходе рассмотрения его кандидатуры на очередном заседании городского совета 6 июня его председатель Анна Дю напомнила депутатам, что Вячеслав Худяев возглавлял правительство Коми с 1987 по 1994 год, и именно за это время республика добилась наивысших показателей по объему промышленного производства. Затем Вячеслав Худяев возглавил республиканский Комитет по управлению дорожным хозяйством. За годы его руководства этим ведомством было построено 1200 километров автомобильных дорог и более ста капитальных мостов. Сейчас, будучи пенсионером, он активно занимается общественной деятельностью, участвует в ветеранском движении.

При голосовании за присвоение Вячеславу Худяеву почетного звания лишь один депутат был против, еще один воздержался.

Про владыку Питирима спикер рассказала, что он живет в Сыктывкаре с 1984 года, уделяет большое внимание миссионерской деятельности, сумел наладить эффективную работу с молодежью, много занимается воспитательной и просветительской работой с детьми—сиротами, учениками школ и воспитанниками дошкольных учреждений.

– Украшением столицы Коми стал Свято—Стефановский кафедральный собор, построенный при активном участии владыки Питирима, – отметила Анна Дю.

За архиепископа ходатайствовали епархиальный совет Сыктывкарской епархии, минкультуры, минсоцтруда республики, женская гимназия, Национальная детская библиотека имени Маршака, целый ряд общественных организаций и лично председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева.

Но за кандидатуру архиепископа проголосовало только 15 депутатов, таким образом, для присвоения ему почетного звания не хватило одного голоса. На следующий день те же депутаты в 08.30 собрались на внеочередное заседание. Оно продлилось менее получаса. На этот раз большинство голосов было за владыку Питирима.

Григорий АЛИН

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА