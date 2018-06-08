Арктическая зона Коми должна быть расширена

Члены Парламентской ассоциации Северо—Запада России поддержали предложение Госсовета Коми о включении в Арктическую зону страны дополнительных территорий.

Это решение было принято в ходе 54-й конференции ПАСЗР, которая состоялась 7 июня на базе Заксобрания Ленинградской области, сообщает пресс—служба республиканского парламента.

Документ коллегам представила председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, отметившая, что сейчас от республики в Арктическую зону входит только Воркута, но есть необходимость включения туда и других территорий: городских округов «Инта», «Усинск» и муниципального района «Усть—Цилемский».

– Вопрос о целесообразности включения этих территорий в состав Арктической зоны Российской Федерации поддержан экспертными заключениями Института экономических проблем имени Лузина Кольского научного центра Российской академии наук и Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова. Полагаем, что это решение позволит привлечь частные инвестиции и федеральные средства, решить транспортные вопросы и в целом повысить качество жизни людей на этих территориях, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

Обращение ПАСЗР с предложением внести изменения в указ президента страны «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» и включить в эту зону дополнительные территории будет направлено министру экономического развития Максиму Орешкину.

Сейчас проект федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» находится на рассмотрении в Госдуме. Документом предусмотрено создание в Арктическом регионе восьми опорных зон от Мурманска до Чукотки. Его реализация позволит прекратить отток населения и обеспечить развитие инфраструктуры северных территорий.

Подготовка данного закона длится уже более четырех лет, за это время отработано пять вариантов документа.

Лина ПЕРОВА