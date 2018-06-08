Госсовет проверили на готовность к пожару

В минувший четверг в здании Госсовета Коми прошли учения для аппарата парламента и сотрудников органов законодательной власти региона. По пожарной тревоге из здания эвакуировали 470 человек. «Спастись» удалось не всем.



Подобные тренировки проходят четыре последних года, каждый раз показатели улучшаются, но готовность до сих пор оставляет желать лучшего. Сотрудники не выполняют все инструкции, оставляя при эвакуации закрытыми двери в кабинетах и открытыми окна, что способствует быстрому распространению огня. Кроме того, эвакуация людей шла по опасным участкам, без учета задымления.

– Если после первых тренировок порядка восьмидесяти процентов служащих становились условно погибшими, то сейчас таковых пять-шесть процентов. Теперь, например, у нас нет вопросов по времени эвакуации, то есть за восемь минут людей эвакуировали, – сообщил, общаясь со СМИ после учений, председатель Комитета Республики Коми ГО и ЧС Александр Бурцев.

К учениям привлекли центральную пожарно-спасательную часть №11, которая по прибытии создала звено ГДЗС для работы в задымленной среде. Пожарные проверили здание и обнаружили очаг возгорания, который по легенде был на первом этаже, и стали выводить «пострадавших» на свежий воздух. Сотрудников здания должны были эвакуировать и специально обученные служащие. Со своей работой они не справились:

– Один из главных недостатков в том, что основная масса людей проходила по местам задымления, то есть через центральный вход. Мы изначально планировали сделать так, чтобы посмотреть, как персонал перенаправит потоки людей по эвакуационным выходам. Таких в здании Госсовета Коми семь. Этого фактически не сделали, что в условиях реального пожара могло привести к отравлениям и даже жертвам. Пожар всегда сопровождается такими опасными факторами, как дым и высокая температура. В местах задымления на начальном этапе температура может быть не высокой, но в течение двух-трех минут она может достичь пятисот-шестисот градусов. Выйти через центральный вход в таком случае человек никак не сможет. Во-вторых, нужно всегда доводить до прибывших пожарных сведения о том, сколько людей вообще находилось внутри, сколько из них эвакуировано и сколько осталось в здании, – отметил начальник Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Коренев.

Ярослав СЕВРУК

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