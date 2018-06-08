Стимулы для народных дружинников

В Сыктывкаре состоялся обучающий семинар для командиров добровольных народных дружин (ДНД) со всей республики и чиновников, курирующих это направление деятельности в муниципалитетах. Как сообщил первый заместитель министра юстиции Коми Алексей Осташов, на данный момент ДНД созданы во всех муниципалитетах республики, состоят в них 380 добровольцев.

По словам Алексея Осташова, не везде народные дружины работают эффективно, и одна из целей семинара – выявить те проблемы, которые мешают достичь результатов. Хотя в целом результативность деятельности народных дружин повышается: по итогам 2017 года количество административных правонарушений, выявленных полицией во взаимодействии с народными дружинниками, увеличилось более чем в полтора раза. По мнению спикера, народные дружинники могут проявить себя не только в совместном патрулировании с сотрудниками полиции, например, в ряде районов они вносят свой вклад при поиске пропавших людей. Как подчеркнул заместитель министра, важно обсудить вопросы материального стимулирования народных дружинников: цена вопроса невелика – 200-300 тысяч рублей, и эти деньги в бюджетах муниципалитетов можно изыскать. Также на семинаре планировалось обсудить меры стимулирования, которые могут привлечь в народные дружинники молодежь.

Член общественного совета при МВД республики Николай Беляев тоже подчеркнул важность участия в добровольных народных дружинах молодежи, но отметил, что не менее важны в деле охраны общественного порядка опыт и знания, которыми обладают пенсионеры органов внутренних дел.

Отдельным блоком на семинаре были рассмотрены вопросы оказания дружинниками первой медицинской помощи потерпевшим, содействия правоохранителям в пресечении нарушений общественного порядка, при задержании нарушителей и их доставлении в отдел полиции, при проведении культурно—массовых мероприятий и обнаружении взрывных устройств.

Новшеством явилось участие в семинаре сотрудников управления Росгвардии в Коми. Бойцы ОМОНа показали дружинникам основные приемы самозащиты в случае нападения и отработали их на практике.

Людмила ВЛАСОВА