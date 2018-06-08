Центр Сыктывкара украсят новые деревья

Как сообщает пресс-служба администрации столицы Коми, городские газоны засадят липами и кленами высотой от четырех до шести метров. Длинномерные деревья гармонично вписываются в городское пространство – создается ощущение, что они растут в этом месте давно.

30 лип появится на улице Бабушкина. После этого подрядная организация высадит 20 кленов вдоль улицы Ленина – на участке от Бабушкина до Куратова.

Кроме этого, когда установится сухая погода, продолжатся работы по благоустройству парка имени Мичурина – с 16 июня на его территории начнется масштабная работа по озеленению.

Лина ПЕРОВА

Фото администрации Сыктывкара