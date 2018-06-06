Как добиться активного долголетия

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обозначил задачу совершить решительный прорыв в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и госуправления. И все это ради достижения стратегической цели – к концу следующего десятилетия войти в «клуб» стран по продолжительности жизни населения «80 плюс». В Коми, как объявил глава республики Сергей Гапликов, достигнут своего рода исторический для северного региона рекорд: средняя продолжительность жизни – 71 год. Хотя еще 15 лет назад она составляла всего 62 года. Что нужно сделать, чтобы пожилые люди как можно дольше оставались активными, вели полноценную и интересную жизнь?

Анна Петрова, ведущий специалист-эксперт отдела экономики и планирования Министерства здравоохранения Республики Коми:

– Можно много говорить о том, что разнообразные спортивные секции для людей элегантного возраста можно было бы сделать доступными – бесплатными для посещения, организовывать различные бесплатные кружки по интересам, больше выделять бесплатных путевок в санатории, для получения которых в любом случае необходимо проходить медосмотры, а это очереди, нервы. Так вот, все это можно заменить достойной пенсией. Возможно, кому-то в радость дача, которая заменяет спортивные секции, а кто-то мечтает путешествовать по миру. Достойная пенсия не будет ограничивать людей определенным набором секций и кружков. В части медосмотров и здравоохранения, а это, как говорится, то, что за деньги не купишь: наличие квалифицированных кадров, модернизация учреждений здравоохранения, повсеместное внедрение «вежливых» регистратур.

Василий Лютоев, руководитель МАУ «Усть-Вымспорткомплекс»:

– Необходимо думать не только о совершенствовании и укреплении здравоохранения, но и о создании доступной, комфортной среды для активных занятий физической культурой и спортом. Для северян это строительство крытых спортивных сооружений – игровых залов, хоккейных кортов, капитальный ремонт существующих спортивных сооружений, оснащение спортивных объектов современным инвентарем и оборудованием. Что говорить, если в нашей республике в абсолютном большинстве районных центров нет простейших игровых залов для населения, а в школьные спортзалы взрослому населению не попасть. За всю историю Республики Коми в единственной отрасли – в спорте не было программы капитального ремонта спортивных сооружений. Не будет инвестиций в физическую культуру и спорт – «80 плюс» – это очередная утопия.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Считаю, что пожилым людям нужно реже напоминать об их возрасте. Человек молод, пока он кому-то нужен. Особенно мне не нравится, когда упоминание о возрасте идет в рекламе. Нет товаров для определенного возраста, считаю, что и заболеваний нет возрастных. Я к тому, что, говоря о своих проблемах, в поликлинике мне хочется получить квалифицированное лечение, а не сочувствие: «Что вы хотите – у вас же возраст».

Надежда Шкляева, индивидуальный предприниматель, Корткеросский район:

– Самое главное для граждан пожилого возраста – это внимание к ним, особенно к одиноким. Чем больше мы общаемся, оказываем им наше уважение и заботу, советуемся, тем больше пожилые люди считают себя нужными нашему обществу. Необходимо дать человеку понимание того, что наше будущее завтра во многом зависит и от них.

Надежда Бажукова, заведующая Троицко-Печорским филиалом Республиканской общественной приемной главы Коми, депутат Госсовета:

– Пожилые женщины более активны, чаще всего они находят нишу для занятия. Совершенно не активизированы мужчины, особенно одинокие. Необходимы клубы для пожилых мужчин с тематикой, интересной, привлекательной для мужского населения.

Надежда Туркина, председатель Княжпогостской районной организации ветеранов:

– Работникам здравоохранения необходимо внимательнее относиться к людям пожилого возраста. Больше уделять внимания здоровому образу жизни: проводить встречи с населением по правильному питанию, привлекать к занятиям спортом, вести разъяснительную работу по заболеваемости и ее последствиях, то есть вести профилактическую работу.

Галина Фоминых, пенсионерка, Сыктывкар:

– Необходимо создание реабилитационного центра, где будут ЛФК, массажные кабинеты, оздоровительные группы. Это не требует колоссальных денежных вливаний, но поднимает людей после операций. Пока есть специалисты – есть у кого поучиться.

Александр Вокуев, депутат сельского поселения Кельчиюр:

– В сельской местности необходимо работу по вовлечению пожилых людей в активную жизнь возложить на дома культуры и школы. А для этого оснастить клубы минимальными средствами: настольными играми, пару компьютеров купить, научить ими пользоваться. Пока же школа живет отдельной жизнью, слабо участвует в жизни села.

Чеслава Попова, председатель Усинского районного совета ветеранов:

– Для того чтобы пожилые люди как можно дольше оставались активными, вели полноценную и интересную жизнь, при Усинском совете ветеранов созданы и уже длительное время работают клубы и кружки по интересам: хор ветеранов, кружок рукоделия, группа «Здоровье». Наши ветераны активно участвуют в различных конкурсах, спортивных соревнованиях, выставках-ярмарках, фестивалях городского, межрайонного и республиканского уровней. С января 2018 года создано объединение «Серебряные волонтеры». Десятки подопечных рады встрече с заботливыми, добрыми и внимательными, такими же пожилыми, как они, людьми. Городские соревнования по лыжным гонкам, сдача ГТО, ежедневная скандинавская ходьба по усинской тропе здоровья, радость общения придают силы нашим пенсионерам не хуже, а может, и лучше лекарств. Они откликаются на все события, всегда в курсе дел нашего совета и города. Пожилые люди посещают концерты и выставки благодаря нашим социальным партнерам. Мы прекрасно понимаем, что душевное здоровье, снижение социальной напряженности, занятие спортом и любимым делом – залог их физического здоровья.

Фаузия Салимова, генеральный директор ООО «Геолог», Усинск:

– Нужно ввести в коллективах утренние гимнастики, 10 минут до начала рабочего времени, обязательные ежегодные диспансеризации, особенно для северян, или санаторно-курортное лечение, чтобы люди до старости оставались активными. Открыть на местах столовые или сделать обеды двухчасовыми, чтобы можно было пообедать дома. Поменьше сокращений – чтобы не было стрессов. Очень много мужчин умирает, не дожив до 65 лет. Надо обеспечить их работой, чтобы смогли содержать семьи или платить алименты. Нужны достойные пенсии, чтобы наши пенсионеры могли выезжать на курорты, путешествовать. Всем семи-, восьмичасовой рабочий день, достойную оплату. Здоровая пища – значит, здоровый дух.

Ростехнадзор, СЭС должны проводить проверки общепита и магазинов постоянно, а не ждать жалобы потребителей. Спортзалы, клубы, социально-культурные учреждения должны быть доступными для всех. Чтобы пожилые люди подольше оставались активными, их дети должны жить на свою достойную зарплату, а не на пенсии родителей. Большинство пожилых помогают своим детям, которые остаются без работы, или на них висит ипотека. Самое главное – понять людей, повернуться к ним лицом.

Владимир Алюнин, фельдшер отделения скорой медицинской помощи, Воркута:

– В своем майском указе 2018 года президент поставил перед правительством страны задачу обеспечить доступность для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Это позволит решить одну из задач – создать механизмы взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Лекарственное обеспечение – часть гарантированной и качественной работы любой медицинской организации.

На республиканском уровне, учитывая особенности расположения городов (удаленность и доступность в основном железнодорожным транспортом), целесообразно формировать сводные заказы-заявки на поставку в отдаленные территории медикаментов, поскольку укрупнение лотов и единый график поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий при совместных аукционах позволят значительно снизить риски срывов реализации программ государственных гарантий и создадут предпосылки для оптимизации затрат. Надо открывать пункты отпуска лекарств непосредственно в лечебно-профилактических учреждениях, а также на базе ФАПов, которые расположены в сельских населенных пунктах. Это приблизит медицинскую и лекарственную помощь к людям старше трудоспособного возраста. Улучшится информационное взаимодействие между врачом, аптекой и пациентом.

Руслан Касимов, замначальника аналитического отдела Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Коми, Печора:

– По моему мнению, к этому вопросу необходимо подходить комплексно.Должны быть обеспечены две составляющие: желание и возможность. Во-первых, необходимо, чтобы физическое состояние человека делало возможным сохранение активности в течение всего дня. Поэтому с практикой, когда врачи на любые жалобы пожилого пациента говорят: «Ну что вы хотите, возраст» – пора заканчивать. И когда у человека артериальная гипертензия, надо вместе подбирать лекарства и схему лечения, а не назначать один препарат всем в одной дозе. И таких примеров очень много. У нас в городе живет женщина, ей больше ста лет. К ней скорая просто отказывается приезжать. Я очень рад, что у врачей достойная зарплата, но каждую копейку надо отрабатывать.

Во-вторых, сколько у нас секций и кружков для взрослых? Такое чувство, что человек, как оканчивает школу, исчезает из планов чиновников. Если разовые мероприятия еще проводятся, то постоянная работа во многом держится только на волонтерах. Волонтерство – это замечательно, но если в городе просто удручающая ситуация со спортплощадками, где могут собираться люди, то что делать, какая эффективность деятельности волонтеров может быть?

В-третьих, занимаясь любой деятельностью, человек ждет, что его оценят. Поэтому должна присутствовать соревновательность. Если кто-то занимается прикладным искусством, то он должен участвовать в выставках и выставках-продажах. Подход во всех случаях один: у человека должна быть цель победить в чем-то, возможность заявить о своих талантах.

В-четвертых, нельзя ограничивать рассмотрение вопроса только самими пожилыми людьми. Например, мне очень нравится появление в нашем городе любителей скандинавской ходьбы. Сохранение физической активности замедляет старение, но наши тротуары – это отдельная песня. Зимой их начинают чистить не сразу после выпадения снега, а когда глава Коми приезжает. А когда снег сходит, остаются остатки асфальта еще советских времен. С учетом такого состояния тротуаров, как вы думаете, на сколько времени хватит запала наших пенсионеров?

Татьяна Каракчиева, заведующая филиалом «Дом культуры», заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения «Серегово»:

– В нашем селе проблем в организации предоставления услуг населению в сфере здравоохранения немало. С января по май 2018 года не работала единственная аптека в селе, и это в пик ОРЗ и ОРВИ. Прекрасно оборудованный кабинет стоматолога пустует по причине отсутствия специалиста. Более двух лет фельдшеры работают у нас периодически и в основном командировочные. По этой причине на выходные и в праздники все село остается без фельдшера. Причина – отсутствие у администрации возможности предоставить достойное жилье специалистам. Предлагаю выделять средства в бюджет поселений, где есть вакансии для медработников, с целью приобретения жилья или его строительства для специалистов. По этой же причине и возникает кадровый вопрос в сельских школах. Если мы сейчас не будем привлекать новые кадры на селе в больницы и школы, разрешать вопрос жилья для молодых специалистов, села вымрут.

Подготовила Лина ПЕРОВА

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.