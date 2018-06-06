Сюрпризы от нефтяников

получили посетители центра «Берегиня» и воспитанники «Дома детства»

Погода в первый летний день теплом не порадовала. Чего не скажешь о празднике детства, который подарил много добрых эмоций не только мальчишкам и девчонкам, но и взрослым. Первого июня сотрудники «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», порадовали сюрпризами своих подопечных – юных посетителей отделения реабилитации (центра «Берегиня») и воспитанников усинского Детского дома.

«Солнышко» в подарок

«Подари праздник детям!» – под таким названием для маленьких посетителей отделения реабилитации в Молодежном центре прошла благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей. Ребят ждала праздничная программа: номера художественной самодеятельности, литературная викторина и небольшой спектакль.

Начался праздник с приятного сюрприза, организованного сотрудниками «РН – Северная нефть»: каждый ребенок получил в подарок от нефтяников ярко-желтый, как солнышко, воздушный шар и развивающую мозаику-пазл с изображением дружного семейства белых медведей. Загадав желания, мальчишки и девчонки выпустили в небо шарики, уверенные, что каждая их мечта сбудется.

От имени коллектива «РН – Северная нефть» ребят с наступлением лета и Днем защиты детей поздравила председатель Совета молодых специалистов предприятия Екатерина Филипеня. Она пожелала им радостного лета, насыщенных каникул и исполнения самых заветных желаний.

С коллективом «РН – Северная нефть» центр «Берегиня» сотрудничает больше двенадцати лет. При поддержке нефтяников в отделении реабилитации проводятся ремонты помещений, обновляется реабилитационная база, приобретаются мебель и техника, развивающие игры и пособия. Сотрудники Общества – частые гости в центре, участвуют во всех мероприятиях, помогают коллективу отделения благоустраивать территорию, экологи «РН – Северная нефть» прививают детворе навыки ухода за растениями, преподают основы экологической культуры.

– Мы очень благодарны коллективу «РН – Северная нефть» за поддержку и заботу, – говорят сотрудники отделения и родители юных посетителей центра. – Чувствовать крепкое плечо друзей, знать, что есть люди, которые открыты и готовы поддержать, в наше непростое время дорогого стоит.

Слова благодарности за проверенную временем и делами дружбу, постоянную поддержку и заботу звучали в адрес сотрудников «Роснефти» и на празднике в Детском доме.

По традиции поздравить коллектив и воспитанников «Дома детства» с Днем защиты детей и днем рождения Детского дома пришло множество друзей, которым небезразлична жизнь ребят, оказавшихся в непростой ситуации.

Представители городской администрации, совета города, градообразующих предприятий, различных организаций и предпринимательского сообщества, общественных и волонтерских объединений желали детворе надежных друзей, незабываемых путешествий, исполнения заветных желаний и побольше ярких впечатлений.

Таких, как, например, оставили зимние каникулы, когда мальчишки и девчонки побывали в Сочи.

– Мы очень признательны коллективу «РН – Северная нефть», благодаря которому эта поездка состоялась, – сказала и.о. директора Детского дома Оксана Меризонцева. – Наши ребята посетили Олимпийский парк, горный курорт Роза Хутор, поселок Эсто-Садок, побывали на пасеке, увидели шоу световых фонтанов и мацестинский аквариум. За несколько дней дети получили невероятное количество незабываемых впечатлений.

Организация детского отдыха – традиционное направление благотворительной помощи, которую «Дому детства» оказывает «РН – Северная нефть». В прошлые годы при поддержке нефтяников воспитанники побывали в Крыму и Белоруссии, где получили множество ярких впечатлений и значительно расширили свои знания об истории родной страны. Сейчас ребята в предвкушении: с каким еще уголком России им в будущем помогут познакомиться нефтяники?

От имени генерального директора «РН – Северная нефть» Владимира Шульги и коллектива предприятия педагогов и воспитанников «Дома детства» поздравил начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть», депутат совета города Алексей Черноткач. Он отметил, что дружба нефтяников с Детским домом будет только крепнуть, помогая учреждению решать социально значимые задачи, а ребятам – получать необходимые знания, навыки и положительные эмоции. Подарком к празднику от коллектива «РН – Северная нефть» стали ароматные пироги, которые детвора оценила по достоинству.

В знак признательности за многолетнее сотрудничество и большой вклад в развитие образовательной и воспитательной среды «Дома детства» Оксана Меризонцева вручила Алексею Черноткачу благодарность, адресованную генеральному директору и коллективу «РН – Северная нефть». А ребята порадовали гостей небольшим представлением, в котором продемонстрировали свои вокальные и хореографические таланты.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»