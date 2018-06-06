Перевозчикам необходимо прийти к договоренности

Во вторник на традиционном брифинге после общегородской планерки мэр Сыктывкара Валерий Козлов прокомментировал журналистам ситуацию с забастовкой кондукторов в САТП-1.

Напомним, 4 июня около 80 автобусов частных перевозчиков, работающих в САТП-1 по договорам субподряда, не вышли на линии и встали на площади перед торговым центром «Лента» на Сысольском шоссе, требуя встречи с городскими властями. В тот же день состоялась встреча руководства города и министерства промышленности и транспорта с представителями САТП-1 и частными перевозчиками. Уже на следующий день было налажено движение автотранспорта в штатном режиме. В ходе совещания создана рабочая группа под председательством замминистра инвестиций, промышленности и транспорта Виктора Николаева по урегулированию данной ситуации. Группа займется решением вопросов взаимодействия ООО «САТП №1» с частными перевозчиками в рамках правового поля. Глава республики Сергей Гапликов поручил решить эти вопросы в течение месяца.

– В ходе совещания мы все пришли к тому, что делать заложниками жителей города нельзя, – рассказал Валерий Козлов. – Я очень надеюсь, что те предприниматели, которые присутствовали на нашем совещании, поняли это. Суть конфликта в том, что из-за изменений в законодательстве договоры субподрядов выпали из правового поля, и некоторые частные перевозчики были оштрафованы. Но ничто ведь не мешает этим ИП заключить договоры аренды.

Журналисты поинтересовались у Валерия Козлова, будет ли расторгнут контракт с САТП-1. Ведь у всех на памяти обещания его руководителя Александра Рукавишникова, данные им в январе 2017 года, о том, что в ближайшем будущем кондукторов в автобусах заменят валидаторы, а пассажирам не придется каждый раз искать мелочь на дорогу, потому что введут электронный проездной билет. Однако все это вряд ли осуществимо в ближайшем будущем, а за все время работы на городских линиях в адрес САТП-1 было больше нареканий от пассажиров и городского руководства, чем благодарностей.

– При всех наших претензиях к САТП-1 все же по деятельности индивидуальных предпринимателей вопросов у нас больше, и они острее, – ответил градоначальник. – Хотя, конечно, спрос за все – с САТП-1 как с организации, которая выиграла конкурс и в целом отвечает за перевозки. Когда мы начинаем разбираться по отдельным маршрутам, то нарушений, которые доставляют неудобства пассажирам, практически нет.

Мэр отметил, что на данный момент единственное возможное решение – садиться за стол переговоров и находить законные решения проблем:

– Мы пришли к тому, что единственный законный путь – это договоренности между САТП и предпринимателями-перевозчиками по форме и условиям договоров аренды, по которым индивидуальные предприниматели передадут свой транспорт в аренду САТП-1, и в принципе все будут работать в том формате, который и был. Наши юристы говорят, что это самый простой и быстрый вариант решения проблемы, однако до сих пор перевозчики не нашли компромисса по условиям между собой. Поэтому мы разрабатывали разные варианты, в том числе и вариант расторжения контракта. Но расторгнуть контракт без длительных судебных процедур невозможно, учитывая позицию САТП-1, которое, естественно, не соглашается с этим.

По словам Валерия Козлова, САТП-1 – единственное предприятие-перевозчик, имеющее программу модернизации автобусного парка, парк автобусов, который может удовлетворить потребности города, а также медицинскую службу для разрешения водителям выезда на линии. И стороны это признали.

– Транспортные перевозки – это довольно сложная для организации сфера. Мы все помним времена «газелей». Поэтому я не считаю, что корень зла – в монополизме САТП. Просто предприятие не справилось с контрактными условиями. Сегодня с утра мне доложили, что все маршруты обслуживаются. В администрацию никаких жалоб не поступало, – рассказал градоначальник.

Что касается серых зарплат, на которые жаловались кондукторы, то, по словам Валерия Козлова, это вопрос надзорных органов, в функционале руководства города обязанности контроля за этим нет:

– Мы проверяем соблюдение действующего контракта. Но, насколько я знаю, проверки по этому факту проводятся. Серые зарплаты – это бич ИП и ООО, которые работают на договорных отношениях. В САТП-1 серых зарплат нет. Но даже если человеку выдают зарплату в конверте, есть ведь горячие линии, куда можно позвонить и пожаловаться. Конечно, эта ситуация не здоровая, но в первую очередь это ответственность тех людей, которые соглашаются на такие условия. Странно, когда они полгода работают на таких условиях, никуда не сигнализируют – ни в прокуратуру, ни в администрацию, а потом вдруг устраивают флешмобы.

– Водители и кондукторы говорили, что господин Рукавишников заявлял им, что все вопросы с Козловым «пробьет». На чем основывались такие его утверждения? – задал вопрос мэру один из журналистов.

– Очень сложно в администрации с кем-то что-то пробивать. Никаких особых отношений ни с одним из руководителей городских предприятий у меня нет и быть не может. Все наши отношения строятся в строго рабочем формате. Мы заказчики услуг, за плохое их исполнение штрафуем, критикуем и добиваемся исполнения условий контракта, поэтому и пробивать у нас тут нечего, – подытожил Валерий Козлов.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА