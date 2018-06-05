Мастера республики соберутся на ярмарке в Прилузье

Традиционная Никольская ярмарка пройдет 10 июня в селе Объячево. Она проводится в честь памяти святого Николая Чудотворца и носит благотворительный характер. Все желающие во время ярмарки могут пожертвовать на строительство храмов и часовен в Прилузье. В этом году сбор идет на колокол для церкви преподобного Сергия Радонежского, расположенной в райцентре.

Как сообщили «Республике» организаторы мероприятия из районного Центра изобразительного искусства и прикладного творчества, во время ярмарки состоится второй республиканский конкурс-смотр «Мастеровые Коми». Его участники – мастера – должны за четыре часа создать работу, соответствующую конкурсной тематике.

Среди участников ярмарки пройдет конкурс по номинациям: «За лучшую экспозицию», «За сохранение народных традиций» и «Приз зрительских симпатий». В течение всего дня гостей праздника ждут интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы, выступления творческих коллективов.

Артур АРТЕЕВ

Фото «ВКонтакте»