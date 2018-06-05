Стихи Пушкина у памятника Куратову

6 июня – в День русского языка и день рождения Александра Пушкина на Театральной площади в Сыктывкаре возле памятника Ивану Куратову будут звучать стихи.

Инициаторами небольшой поэтической эстафеты, которая пройдет с 17 до 19 часов, выступили супруги Ксения и Павел Соколовы (на фото), представляющие Коми региональную общественную организацию «Русский Север». Одна из задач организации и является объединение творческих людей. Администрация Сыктывкара не стала препятствовать проведению эстафеты, тем более ребята отлично себя зарекомендовали, организовав 9 мая возле театра оперы и балета большой концерт «Маяк Победы».

Свободный микрофон предполагает чтение своих стихов, но одно условие выступающие должны соблюсти непременно: прочитать хоть одно стихотворение Пушкина. К микрофону выйдут уже хорошо известные в молодежной поэтической среде сочинители Андрей Маяк, Сергей Стихими, Любовь Шуравина, Татьяна Анцупова, творческое объединение «Гвоздь и молот», участники коллектива «Коми морт».

Помимо поэтического слова слушатели эстафеты могут получить в подарок небольшую книжицу – рассказ Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист», в котором автор иносказательно высказывается о политике, философии и житейской мудрости.

В дальнейшем Павел и Ксения планируют продвигать идею открыть в Сыктывкаре сквер имени Александра Пушкина.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Ярослава СЕВРУКА