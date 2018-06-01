В Ухте ремонтируют аэропорт

К середине июля в Ухте отремонтируют взлетно-посадочную полосу аэропорта. В этом же году приведут в порядок и здание ухтинского аэровокзала, также обновление ждет городскую больницу №1. Средства на все это выделены ПАО «Газпром» в рамках социального партнерства с правительством региона.

В Сыктывкаре 30 мая состоялась пресс-конференция, на которой министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Николай Герасимов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский рассказали о важных для республики проектах, реализуемых силами газовиков.

По словам Николая Герасимова, ухтинские аэропорт и поликлиника – объекты, ремонт которых на данный момент был уже остро необходим. В частности, из-за плачевного состояния взлетно-посадочной полосы Ухта уже довольно долгое время не принимала самолеты с нижним расположением двигателя. А новые воздушные суда сейчас в основном строятся по такому принципу, так что Ухта оказалась «закрытой» для многих авиакомпаний, что негативно сказалось на ценах на билеты. По словам Александра Гайворонского, сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» нередко летали в командировки через Сыктывкар, а расстояние в 315 километров между столицей Коми и Ухтой преодолевали на машинах.

Как пояснил Николай Герасимов, к нынешней весне «взлетка» пришла уже в такое состояние, что аэропорт был на грани закрытия, было получено соответствующее предписание. В то же время привести ее в порядок было проблемно: в Коми аэропорты находятся не в федеральной, как обычно бывает, а в региональной собственности, соответственно, и ремонтировать их нужно за счет местной казны. И помощь газовиков оказалась как нельзя кстати.

Ремонт полосы начался 25 мая, по словам министра, уже уложено 600 метров полотна из 2650. Благодаря тому что в Коми сейчас сезон белых ночей, в которые и ведутся работы, аэропорт продолжает принимать самолеты.

В середине июля, когда завершатся работы на взлетно-посадочной полосе, подрядчики приступят к ремонту здания аэропорта. По мнению Николая Герасимова, в результате все проблемные вопросы по функционированию этого аэропорта будут сняты лет на 10-15. Ухта сможет принимать как малые, так и большие воздушные суда разных категорий, это повысит конкуренцию среди авиакомпаний, что в свою очередь должно привести и к более гибким ценам.

Александр Гайворонский сообщил, что на ремонт аэропорта выделено 500 миллионов рублей. Больше 112 миллионов рублей пойдет на ремонт нескольких отделений Ухтинской городской больницы №1 – ЛОР, функциональной диагностики, травматологического, онкологического, терапевтического, а также инфекционного корпуса и операционного блока. Сейчас пора уже наметить планы на следующий год, выбрать объекты, которые будут отремонтированы далее. В первоочередном списке несколько учреждений здравоохранения в Ухте и Сыктывкаре.

Кроме того, в Ухте на средства ООО «Газпром трансгаз Ухта» будет благоустроена набережная Газовиков, это подарок предприятия к 100-летию Коми. На эти цели выделено 450 миллионов рублей, но на днях стало известно, что сумма подросла еще на 100 миллионов – проект благоустройства набережной стал одним из победителей всероссийского конкурса «Малые города».

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»