Новые порядки для управляющих компаний

В этом году управляющим компаниям, а также жилищным кооперативам и товариществам собственников жилья предстоит работать по новым правилам. Изменения в федеральное жилищное законодательство внесены с подачи регионов и призваны улучшить качество управления многоквартирными домами. В том числе учтены и предложения из Республики Коми.

С 11 января появился новый вид ответственности: компания, неправильно начислившая платежи за коммунальные ресурсы, обязана выплатить штраф в размере 50 процентов превышения фактически оказанных услуг. Это касается не только управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов, но и ресурсоснабжающих организаций, если начисления производятся по прямым договорам с жильцами. В этом случае УК все равно остаются исполнителями коммунальных услуг и обязаны предоставить ресурсникам информацию об общедомовых счетчиках и обеспечить к ним доступ.

С 11 июля уведомлять государство о выборе способа управления многоквартирным домом должны будут не только УК, но и ТСЖ и кооперативы, предоставляя такую информацию в ГИС ЖКХ. У всех этих организаций появилась также обязанность вести реестр собственников дома и хранить в течение пяти лет подлинники решений собраний собственников жилья.

Одно из изменений касается обеспечения доступной среды: установление в домах приспособлений для инвалидов теперь не требует принятия решения общего собрания жильцов и должно производиться без привлечения средств собственников помещений.

Прописан и алгоритм действий управляющей компании, когда фактические расходы оказались меньше, чем было получено средств. Если услуги оказаны качественно, УК может оставить эти деньги у себя. Правда, собственники могут выбрать и иной способ распределения сэкономленных средств.

Галина ВЛАДИС