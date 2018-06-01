«Апрельские поручения» главы: что ждет Коми в ближайшие годы

Ежегодный доклад о работе правительства, с которым глава Коми Сергей Гапликов выступил 19 апреля перед Госсоветом республики, разительно отличался от всех предыдущих отчетов. По сути, в нем содержалась конкретная программа действий, которая должна стать руководством для власти республики на обозримую перспективу. О векторах развития региона в интервью газете «Трибуна» рассказала первый заместитель главы Коми Лариса Максимова.

Как отметила первый вице-премьер, несмотря на то что доклад готовился задолго до послания президента, которое, как известно, несколько раз переносилось, в нем предугадано многое из того, что сказал Владимир Путин.

– Мы осмыслили то, что за два года сумели наработать, понимая глубину неустроенности региона и востребованности тех или иных инфраструктурных объектов. И в докладе Сергея Гапликова прозвучали конкретные предложения, которые мы сразу окрестили «апрельскими поручениями», – рассказала Лариса Максимова.

Они оказались полностью созвучны президентскому указу, определившему главные цели развития страны до 2024 года.

– До 1 июля кабинету министров нужно будет определиться с источниками финансирования указа, а к 1 октября совместно с руководителями субъектов Федерации выдать порученческие пункты по реализации всех 12 национальных проектов: здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт. Всего ожидается 155 поручений. Мы не будем изобретать велосипед, наши 55 «апрельских поручений» также будут сформированы по блокам и отраслям, – пояснила первый заместитель главы Коми.

В частности, проект «Здравоохранение» предусматривает строительство таких важных для республики объектов, как радиологический корпус онкологического диспансера, детский перинатальный центр, новое хирургическое отделение, инфекционная больница, а также четыре новых ФАПа.

Самой насущной проблемой в отрасли образования региона являются ветхие сельские школы, их 22. Но одномоментно изменить ситуацию невозможно, поэтому сначала правительство займется строительством школ в райцентрах. В ближайшее время появятся новые школы в Помоздино, Усть-Куломе и Часово. В этом году ожидается ввод школы в столичном микрорайоне Орбита на 1200 мест. В 2019-м появится новая современная школа в поселке Краснозатонский на 600 мест, к 2020 году должна быть сдана школа в Визинге на 400 мест.

Правительство продолжит работу по выводу моногородов из депрессивного состояния. Статус территорий опережающего развития дает определенные преференции, и, например, та же Инта получает возможность развиваться не только по угольному варианту, подчеркнула собеседник издания.

Лина ПЕРОВА, Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Ольга САВАСТЬЯНОВА, депутат Госдумы России:

– Я считаю, что глава республики сделал очень верный управленческий шаг. Апрельские наказы основаны на серьезном анализе ситуации в республике. По всем основным отраслям Сергей Анатольевич наметил перспективные направления работы и задачи, которые нужно решить. В этих наказах прописаны конкретные шаги, что, кому и в какие сроки нужно сделать, чтобы эти задачи реализовать.

Невозможно из этого ряда задач выделить наиболее важные, потому что сегодня ко мне как к депутату Госдумы обращаются представители всех отраслей, и в каждой отрасли есть свои проблемы, требующие решения. И все они важные. Разве не важно сегодня строить для людей жилье? Важно. И поэтому в наказах есть поручение, в каких объемах это должно быть. Опять же наши школы пока еще далеко не в том состоянии, какого требуют современные стандарты. Поэтому есть поручение о строительстве школ. Есть проблемы и в здравоохранении. Здесь часть вопросов зависит от федерального уровня, часть – наша и в том числе состояние материально-технической базы. Дороги, по которым мы с вами ездим. Важно это? Важно. Дворы, в которых мы живем? Важно. Республика у нас большая, каждый муниципалитет имеет свои особенности, и каждая отрасль – тоже. И здесь очень важно видеть многообразие интересов всех. Я думаю, это было учтено.