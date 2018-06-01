В Ижме провели антитеррористические учения

На этой неделе в Ижемском районе прошли учения по предотвращению террористической угрозы. В мероприятии были задействованы органы местного самоуправления, пожарные, полиция, коммунальные организации и учреждения с массовым пребыванием людей – Дом культуры и школа.

По информации пресс-службы районной администрации, в ходе двухдневных учений была созвана муниципальная антитеррористическая комиссия. На ней отработали навыки взаимодействия и координации работы при повышенном и высоком уровнях угрозы. Участники получали определенные задачи: усилить пропускной режим в учреждениях, провести осмотр зданий, организовать патрулирование и другие.

Также в районном отделе по делам ГО и ЧС подготовили памятку для населения при установлении на территории региона повышенного и высокого уровней террористической опасности.

Артур АРТЕЕВ