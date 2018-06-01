В лес по дрова

В Государственный Совет Коми и администрации муниципалитетов поступает множество обращений от граждан по поводу качества обеспечения твердым топливом. Эта коммунальная услуга, особенно на севере, должна быть доступна всему населению, независимо от доходов. Государство регулирует цены на твердое топливо и там, где они высоки, субсидирует выпадающие расходы организаций и предоставляет льготы гражданам. Но спектр проблем в этой сфере гораздо шире, в чем постарался разобраться на своем очередном заседании Совет руководителей советов Республики Коми.

Самые распространенные виды твердого топлива у тех, кто живет в домах без центрального отопления, – уголь, биотопливо (пеллеты и брикеты) и дрова. В южных районах республики, где много леса, сельчане предпочитают топить дровами, которые можно купить у предпринимателя, а можно заготовить самому при условии заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Так дрова обойдутся дешевле: в прошлом году один кубометр леса на корню стоил чуть больше 40 рублей. С учетом всех затрат, включая перевозку бревен или чурок до дома, сумма составляет 300 рублей за куб. Но, как выяснилось в процессе обсуждения, не все так просто.

Почему обычному человеку не под силу заготовить и вывезти древесину с лесной делянки, депутатам поведал житель Сосногорского района, член Коми регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления, председатель Совета по развитию гражданского общества и прав человека Григорий Шевченко, знающий об этой проблеме не понаслышке. На участке он работает вместе с сыном и еще на подмогу приглашает соседа. Валят лес и там же его распиливают на чурки – так их легче перенести к дороге, чем тянуть на себе 70-килограммовые бревна.

Но поскольку вдоль дорог все отведенные под делянки леса уже вырублены, лесничества предоставляют людям дальние участки. Без дороги и мощной техники древесину оттуда не вывезти. Поэтому сельчане вынуждены прибегать к услугам предпринимателей, которые навязывают свои условия и цены. Человеку некуда деваться, он соглашается, и в результате дрова из дешевых превращаются в «золотые»: вместо 300 рублей – полторы тысячи рублей за куб. Решить проблему, по мнению Григория Шевченко, можно, если населению будут выделять делянки вдоль дороги или не более 100 метров от нее.

Присутствовавший на заседании замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Сергей Шевелев согласился, что лесничества при отводе участков должны учитывать их доступность. Но и лесничества понять можно: подходящей древесины вблизи населенных пунктов все меньше либо же она находится на охраняемых участках, где рубить нельзя.

Григория Шевченко возмущает еще и то, что в его родном Сосногорском районе власти не выписывают гражданам новые делянки, предлагая пользоваться уже отведенными. На что Сергей Шевелев ему возразил: лесное законодательство требует в первую очередь выделять именно «недорубы». Кроме того, было бы правильно, чтобы делянки вдоль дороги были меньшего размера – тогда больше людей смогут заготовить дрова.

Представитель минприроды указал также на чрезмерную зарегулированность лесных отношений. Например, закон требует, чтобы по каждому участку, выделенному под заготовку древесины, пользователь – предприниматель и рядовой гражданин – отчитался, причем с предоставлением фото- и видеоматериалов. Выход нашли такой: предоставлять в ЕГАИС снимки из бесплатных разрешенных ресурсов и прикреплять их к отчетным документам граждан.

По закону человек, приобретший лес на корню, не может передавать участок другому лицу, продавать заготовленные на нем дрова, хотя по логике вещей, получив что-либо в собственность, он должен иметь право пользоваться и распоряжаться приобретением по своему усмотрению. Впрочем, некоторые так и поступают: в обход закона перепродают участки предприятиям малого бизнеса, а те тоже извлекают из этой сделки выгоду. В свою очередь лесничества обязаны проследить, как используется выделенный лесной участок вплоть до того момента, как будет заготовлена древесина.

Помочь устранить чрезмерную зарегулированность в сфере лесных отношений вызвалась участвовавшая в заседании депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Она предложила министерству природных ресурсов сформировать соответствующие предложения, чтобы можно было их вынести на федеральный уровень.

Галина ВЛАДИС