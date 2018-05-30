Дети из Коми отправились к морю

В этом году в республике за счет средств регионального и местных бюджетов планируется оздоровить не менее пятидесяти процентов детей. Для тех же, кто не сможет выехать на отдых в оздоровительные лагеря, будут организованы досуговые и спортивные площадки при различных учреждениях социальной сферы. Еще девять тысяч ребят смогут трудоустроиться и что-то заработать. Об этом рассказал заместитель министра образования Максим Ганов в ходе круглого стола, прошедшего 24 мая в Общественной палате Коми.

Летняя оздоровительная кампания начнется уже 1 июня. В понедельник, 28 мая, первый спецэшелон отправился в Анапу. На базах Черноморского и Азовского побережья и в лагерях средней полосы этим летом отдохнут 11 330 детей. Стационарные лагеря на территории Коми примут за сезон 6 812 детей. Еще более 37 тысяч школьников смогут отдохнуть на других площадках. В Крым в этом году путевки не приобретались. Всего в летний сезон планируется к открытию 477 лагерей самых разных профилей. На конец прошлой недели 354 детских лагеря уже получили положительные санэпидзаключения Роспотребнадзора. Республиканский бюджет выделил на эти цели 304 миллиона, более 45 миллионов планируется привлечь из муниципальных бюджетов на организацию малозатратных форм отдыха, около 120 миллионов должно поступить из внебюджетных источников.

Приоритет, как всегда, отдан детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сиротам и опекунским детям. Совершенно бесплатные путевки предусмотрены только для ребят из социально-реабилитационных центров системы соцзащиты, детей в трудной жизненной ситуации и детей-сирот.

– К примеру, если путевка стоит 30 тысяч, то для детей из вышеназванных категорий всю стоимость платит бюджет. Если это одаренный ребенок, то ему за счет республиканского бюджета финансируется сумма процентов средних затрат, которые установлены в размере 937 рублей за сутки. За 21 день это составит 19 тысяч рублей. Остальное платят либо родители, либо предприятие, на котором они работают. Проезд тоже стопроцентно оплачивается из бюджета только сиротам и детям в трудной жизненной ситуации. Опекунским детям оплачивается из бюджета 90 процентов стоимости проезда, остальное – за счет опекунов. Остальным категориям тоже 90 процентов средней стоимости затрат оплачивает бюджет, остаток – родители. Одаренным детям стопроцентно проезд оплачивают родители, – пояснил Максим Ганов.

В лагерях будут организованы профильные смены самой разной направленности. В этом году на базе лагеря «Мечта» впервые будет работать смена патриотического воспитания «Служу России», разработанная по программе минобороны и минобраза страны. Будут также профильные смены Российского движения школьников, а для любителей техники впервые организуются две смены под названием «Инженерные каникулы» на базе технопарка «Кванториум». Четыре профильные, спортивные, смены пройдут на базе Всероссийского общества «Динамо», где смогут отдохнуть дети, состоящие на учете в КПДН. В лагере «Мечта» также организуется смена для ребят, состоящих на учете. Для них предусмотрен курс занятий по основам права.

На базах Коми купание в открытых водоемах не планируется, но в некоторых лагерях будут установлены каркасные бассейны, где можно будет охладиться в жаркую погоду.

Новшеством этого года стала возможность электронной записи на получение путевки в лагерь отдыха. По словам Максима Ганова, электронная услуга оказалась востребованной у родителей. Более 70 процентов заявок поступило именно через систему электронной записи.

– Мы впервые в республике реализовали такое право, – рассказал замминистра. – Что это дает? Возможность подать заявление всем желающим. Ведь не секрет, что в былые годы, когда путевки распределялись по школам, не все родители узнавали об этом. Еще один плюс: электронная система позволяет одному ребенку всего один раз за лето отдохнуть за счет бюджетных средств, в то время как раньше некоторые родители умудрялись и по два раза отправить своего ребенка в лагерь по бюджетной путевке.

Особое внимание Максим Ганов просил обратить на рекламные объявления, приглашающие родителей записывать своих детей на оздоровительные площадки.

– Мы мониторим соцсети и сайты и видим большое количество рекламных объявлений, которые призывают родителей записывать детей на различные оздоровительные площадки, – рассказал он. – Хотя по признакам, которые содержит реклама, мы считаем, что это должны быть оздоровительные лагеря, а не площадки. Поэтому мы направили запросы в Роспотребнадзор, получали ли эти заведения санэпидзаключение. А также обратились в местные администрации, потому что именно муниципалитеты уполномочены выявлять несанкционированные площадки. В прошлом году в Коми ни одного несанкционированного лагеря выявлено не было, но в позапрошлом были, и прокуратура доказывала в суде их несоответствие официальному статусу. Мы просим в рамках общественного контроля отслеживать такие объявления. Что касается палаточных лагерей, то на территории Коми они не планируются. Более половины субъектов Федерации от них отказались, так как они не соответствуют требованиям СанПиНов. В прошлом году в таком лагере было два трагических случая геморрагической лихорадки.

О том, как обстоит ситуация с трудоустройством подростков, которые не смогут выехать на отдых, рассказал начальник управления по занятости минтруда Александр Хохлов. Он отметил, что по летнему трудоустройству несовершеннолетних Республика Коми среди других субъектов находится на лидирующих позициях. В этом году на эти цели будет потрачено более 60 миллионов рублей.

– В республике 32 тысячи детей от 14 до 18 лет, – рассказал он. – По критериям Минтруда России мы должны трудоустроить 10 процентов от этого числа, то есть 3,2 тысячи. Мы же в этом году трудоустраиваем девять тысяч. Помимо того что это профилактика правонарушений, это нужно еще и для того, чтобы не было нелегального трудоустройства. А летом подростков трудоустраивают нелегально сплошь и рядом – на место человека, ушедшего в отпуск. Благодаря возможностям, которые предоставляет служба занятости, у нас более 90 процентов подростков устроены легально, на условиях срочных трудовых договоров, и их трудовые места проверены Рострудинспекцией.

Однако легализация трудоустройства подростков не такая уж легкая задача для службы занятости. По словам Александра Хохлова, многие большие предприятия отказываются брать несовершеннолетних на работу, а те, что берут, делают это по просьбе главы республики.

В этом году на запросы управления по занятости пришло более десятка ответов от промышленных предприятий, которые отказываются трудоустраивать даже детей собственных работников. И дело не только в том, что они боятся ответственности за детей, а потому что это очень трудозатратный процесс с точки зрения отчетности перед надзорными органами. В первую очередь это связано с подростками 14 лет. Кроме того, с этого года в минимальный размер оплаты труда обязательно должны включаться северный и районный коэффициенты. В результате получается, что 14-15-летние подростки могут по закону работать не более 24 часов в неделю, а оплата должна быть по МРОТ. При таких условиях привлечение подростка для работодателя обойдется дороже, чем постоянный работник. Поэтому многие отказываются брать на работу несовершеннолетних, потому что не знают, как потом смотреть в глаза своим работникам.

Чтобы дать возможность большинству желающих подростков поработать летом, в службе занятости решили сократить срок их работы до десяти дней. Но даже при таком условии все ребята получат как минимум 5 348 рублей. По мнению Александра Хохлова, с возрастанием зарплаты подростков придется усилить и контроль над их работой.

– Нас много корили в предыдущие годы за то, что мы ребенка привлекаем к работе, а платим всего 1,5 тысячи за полмесяца. Сейчас их зарплата выросла в два с половиной раза. Это, конечно, хорошо, но накладывает на нас дополнительные обязательства. Ведь нередко летом можно увидеть такую картину: подросток, задумчиво стоящий с лопатой или метлой и будто бы помогающий в благоустройстве. Если раньше такие мирно стоящие школьники могли оперировать тем, что им не платят, потому они и стоят, то уже за нынешнюю зарплату не хочется, чтобы они стояли. Хотелось бы, чтобы они понимали, что заработанная копейка – это непросто.

Галина ГАЕВА

Фото «ВКонтакте»