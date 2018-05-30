Электросети – как водопад над озером

Сотрудник «Комиэнерго» Павел Адамчук читает необычные лекции по безопасности

Для большинства людей электричество – это нечто невидимое и неосязаемое, пока случайно не ударит током. А для ведущего инженера службы релейной защиты и автоматики Южных электрических сетей «Комиэнерго» Павла Адамчука, электричество – это вода, а электросети – водопад над озером. Выше водопад – выше напряжение, от толщины струи зависит сила тока, а озеро – электроэнергия, разлитая по домам города. Благодаря его образному мышлению, умению просто рассказать о сложном Павла Адамчука хорошо знают не только на работе, но и во многих школах Сыктывкара, куда его приглашают проводить занятия с учениками.

Сейчас у младших и средних классов – основной аудитории Павла Адамчука – наступили каникулы, так что встречается со школьниками он на летних площадках. На днях провел занятие в городском «Кванториуме». Полтора десятка ребят, в основном мальчишки, поначалу вертелись, болтали и вроде бы слушать серьезного лектора не хотели, но уже через пару минут глаз с него не сводили. Поначалу энергетик предложил им представить свою жизнь в городе, где вдруг очень надолго пропало электричество. Оказалось, что очень скоро перестанет работать транспорт (заправки не смогут накачивать топливо), закроются магазины, даже сотовая связь отключится из-за того, что станет невозможно подзаряжать станции, не говоря уж о том, что и батареи в телефонах скоро сядут. К счастью, современная система подачи электроэнергии устроена так, что больше чем на час город без света остаться не может, разве что в случае какого-то очень серьезного ЧП.

Еще больше поразил слушателей рассказ об опасности, которую таит в себе электричество, если не соблюдать правила безопасности. Вот, например, всем детям родители говорили, что на электросварку смотреть нельзя, так как зрение испортится, а почему – толком не объясняли. Павел Адамчук своим слушателям рассказал весьма популярно и доступно: стекловидное тело глаза человека по структуре похоже на белок яйца, а яркий свет электрической дуги на него воздействует так же, как на яйцо повышенная температура, – стекловидное тело, как и белок, «сваривается», становясь из прозрачного белым, и человек слепнет.

После лекции школьникам предложили с помощью учебного манекена Гоши научиться оказывать первую помощь людям, у которых из-за поражения током остановилось сердце. Увлеклись так, что Гошу «воскресили» с полсотни раз, не меньше, от усердия, правда, жали так, что, будь манекен реальным человеком, не осталось бы ни одного целого ребра.

–Аудитории разные бывают, я читал лекции и для студентов, и для взрослых – как-то позвали на родительское собрание, поэтому объяснять всегда нужно по-разному. На занятиях с младшими школьниками «страшилки» вроде сравнения глаза с яйцом, реальные истории из жизни, пожалуй, самый эффективный метод, – рассказал «Республике» Павел Адамчук. – Во-первых, сразу внимание. Во-вторых, сейчас дети любопытную для них информацию тут же перепроверяют в интернете – правду ли я им сказал или просто так пугал? Бывало, что на занятиях в школах встречал детей, перед которыми уже выступал, подходили и говорили: «А мы потом почитали, про что вы говорили, оно действительно так». То есть информацию запомнили, повторили и даже нашли дополнительные сведения. А нам ведь это и надо – чтобы дети осознавали реальную опасность и испытывать на себе силу тока не стремились, например, в те же трансформаторные будки не лезли. Кстати, сейчас, куда реже лезут, чем раньше. Тут тоже отчасти спасибо компьютеру – в игры на нем играть интереснее, чем по будкам лазить.

Впрочем, бывает, что от всемирного источника знаний школьники черпают и заблуждения: нередко в комиксах, мультфильмах, кино главный герой получает сверхспособности после удара током. Тут сотрудник «Комиэнерго» старается сразу развеять этот миф.

– Всегда на занятиях говорю: «Видел, как от удара током становились калеками, умирали, но чтобы экстрасенсами или суперменами – никогда». На всех людей электричество, если это не микротоки, конечно, действует одинаково – течет по крови, сжигая все на своем пути, – говорит энергетик.

Самому Павлу Адамчуку близко познакомиться с устройством электрического прибора впервые пришлось по долгу службы. Причем – в прямом смысле этого слова: во время службы в армии. Отправили в наряд на кухню. Нужно было начистить картошки на 500 человек, а электрическая картофелечистка сломалась. Чистить вручную – значит сидеть всю ночь и все равно не успеть. Поэтому он вместе с сослуживцем решил попробовать починить картофелечистку самостоятельно. Оба ничего в этом не понимали, но осторожно прибор разобрали, и повезло – нашли неисправность и починили картофелечистку. И в гражданской жизни вышло так, что от картошки ушел в энергетику: выучился на агронома, работал по профессии, а сосед по общежитию трудился на подстанции. И постепенно «переманил» на работу.

Как и большинство энергетиков, Павел Адамчук начинал электромонтером, прошел одни курсы, вторые, третьи, потом получил заочное высшее образование. Стал руководителем электротехнической службы Южных электрических сетей, затем возглавлял службы диспетчерского и технологического управления, релейной защиты и автоматики.

Осенью этого года будет уже 38 лет, как он работает в энергетике. И почти столько же он женат на своей коллеге.

– Мы с Татьяной познакомились, потому что в одном отделе были. Так 18 лет вместе и проработали. Потом я перевелся в Сыктывкарские электрические сети, и еще 20 лет проработали уже в разных подразделениях «Комиэнерго». А сейчас Сыктывкарские сети с Южными объединили, и мы снова в один отдел попали, – рассказал Павел Адамчук. – «Ну все, – говорю жене, – начинаем все сначала. Снова знакомимся, снова тебя на свидания зову, снова за шкафами на работе целуемся». Она у меня замечательный человек, очень меня и в жизни, и в работе поддерживает. Сыновья у нас уже выросли, один информационными технологиями занимается, другой в полиции работает.

За время работы в электросетях Павел Адамчук объездил полреспублики, причем срочные командировки не раз бывали под самый Новый год. Приходилось добираться в отдаленные деревни через лес на таком морозе, что солярка в машине замерзала. Едва сами как-то не замерзли – связи с «большой землей» никакой, помощи ждать неоткуда, благо додумались вылить бензин из паяльной лампы в бак, чтобы разбавить застывшее топливо.

– В 80-е годы была такая штурмовщина, когда вводились новые подстанции, – быстро-быстро, все успеть к сроку, а срок – тот самый Новый год. Так что запускали эти подстанции в самых невероятных условиях, – вспоминает Павел Адамчук. – Сейчас такого нет, к мнению людей прислушиваются, стараются сделать как надо, а не лишь бы план выполнить. Вообще сейчас электросети стали куда надежнее, чем раньше. Сбои, конечно, бывают, но обычным глазом их и не увидишь. Только наметанным. Бывает, сижу дома, замечаю, что напряжение едва заметно скакнуло – значит, автоматика сработала. То есть электрические сети где-то повредились, автоматика этот участок выделила, отключила, а все, что исправно, включила обратно. И это занимает доли секунды всего.

В энергетику Павел Адамчук пришел в 22 года, но профессионалом, по его словам, стал себя ощущать только к 27 годам. Говорит, в какой-то момент будто мозг перевернулся и появилась своеобразная логика, тогда и пришел тот самый образ электричества как воды, полное понимание, как работают сети, подстанции, как растекается по республике электричество.

– Чтобы быть специалистом по электроавтоматике, я считаю, нужно видеть мир как-то по-особому. Всегда присматриваюсь к ребятам, которые работают монтерами в бригадах, замечаю тех, кто мог бы пойти к нам, – говорит ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики. – А если бы меня спросили, почему нужно идти на такую работу, как моя, я бы ответил: «Потому что я за 38 лет ни разу в ней не разочаровался». Это живое дело и при этом интеллектуальное, которое не дает мозгам застояться, каждый день – как учеба, подкидывает все новые вопросы. И коллектив у нас хороший, умные, отзывчивые люди.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы «Комиэнерго»