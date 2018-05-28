Уют на заказ

В сельской местности, где найти работу всегда сложнее, чем в городе, достойной альтернативой для многих становится самозанятость.

По словам заместителя директора корткеросского центра занятости Марии Кирушевой, если в первые годы, когда служба занятости только еще начинала реализацию программы поддержки предпринимательства, люди предпочитали заниматься чем-то уже проверенным, знакомым, то за последние два года кандидаты на получение субсидии стали более креативными и четко знающими, что они хотят. Программа самозанятости приобретает все большую популярность среди сельчан.

– В прошлом году мы дополнительно запрашивали еще одну субсидию, – рассказала Мария Кирушева. – В среднем же три-четыре человека в районе ежегодно открывают свое дело при финансовой поддержке службы занятости.

Обращаются не только из райцентра, но со всего района. Основные направления деятельности – сельское хозяйство, лесозаготовка и деревообработка, фермерские хозяйства, торговля, сфера услуг. В этом году уже три человека получили субсидии. В их числе женщина с инвалидностью второй группы из села Большелуг, которая открыла свой продовольственный магазин и трудоустроила одного человека – инвалида третьей группы. Конечно, она вложила в дело много своих личных средств, но и помощь службы занятости лишней не стала.

По словам Марии Кирушевой, чаще всего обращаются за помощью в открытии своего дела люди от 30 до 40 лет. Много приходит и молодых, но редко кто из них доходит до конца – оформляет все документы и получает субсидию. Специалисты корткеросского центра занятости ежегодно консультируют около сорока человек по вопросам открытия своего дела, большая часть отказываются от идеи предпринимательства. Однако те, кто решил «стать свободным художником», как правило, не жалеют об этом. Такой пример успешного бизнеса – ателье по пошиву штор предпринимательницы из Корткероса Ирины Кирушевой.

Как рассказала мастерица «Республике», в детстве она очень любила читать и шить. А когда пришла пора выбирать профессию, решила отдать предпочтение литературе.

Немалую роль в этом решении сыграла и своеобразная мода на высшее образование. Почти все сверстники мечтали поступить в вуз. Ирина Кирушева поступила на филфак КГПИ, отучилась там полтора года и поняла, что продолжать учебу не хочет.

– Когда чтение становится обязанностью, оно перестает доставлять удовольствие, – объяснила она свое решение.

После ухода из института Ирина Кирушева долго не раздумывала, решила попробовать профессионально утвердиться в еще одном своем увлечении – шитье. Поступила в Сыктывкарский колледж сервиса и связи. И ни разу об этом не пожалела.

– Учиться было совершенно не скучно, – уверяет девушка. – Я очень много там для себя получила, и для меня это образование ни в коем случае не хуже высшего.

На последнем курсе Ирина вышла замуж, родила ребенка. По этой причине сразу после колледжа устроиться никуда не смогла и начала шить на дому. Так как в Корткеросе был комбинат бытового обслуживания, да и частных дизайнеров одежды хватало, решила специализироваться на пошиве штор. Расклеивала в селе рекламные листовки, но широко рекламировать не решалась. Сначала шила только из ткани заказчика: на протяжении четырех лет принимала заказы на дому. И даже когда устроилась на работу специалистом в Ростелеком, продолжала подрабатывать шитьем. Но совмещать семью, основную работу и пошив на заказ было очень сложно.

Узнав о том, что начинающим предпринимателям оказывается финансовая поддержка, сначала подала свой бизнес-проект на грант районной администрации. Проект признали экономически недоработанным. Ирина подумала и решила начать с малого, не замахиваться сразу на грант в 300 тысяч, а попробовать получить поддержку районного центра занятости. На полученную в ЦЗН субсидию купила пять рулонов тканей. Работать на дому стало сложно: Ирина уже перестала шить только из материала заказчика, начала предлагать ткани на выбор, а их надо было где-то вывешивать, требовалось специальное помещение. Да и неудобно, когда клиенты приходят домой.

С арендой проблем не оказалось. Отец Ирины, узнав о намерении дочери стать предпринимателем, заверил ее, что поможет и предоставит ей помещение под ателье в своей столярной мастерской. Отец Ирины Владимир Казаков – тоже предприниматель. Столярную мастерскую, где он делает двери, окна, скамейки и т.д., открыл еще в 2002 году, и тоже с помощью службы занятости. Дело пошло хорошо, в районе у него до сих пор нет конкурентов, и потому заказов у мужчины столько, что он даже в рекламе не нуждается. Часть здания под мастерскую он вскоре выкупил в собственность. В таком большом помещении нашлось место и для швейного ателье дочери.

На вопрос, не было ли у нее страха, что из-за жесткой конкуренции и наличия большого выбора в магазинах дело не пойдет, Ирина отвечает, что переживала не за это, а за платежеспособность сельчан.

– За качество своей работы я не боялась, – рассказала собеседница издания. – К тому же шторы, сшитые по индивидуальному заказу, служат долго и смотрятся намного лучше, чем стандартные шторы из магазина. Тем более сейчас в Корткеросе многие строятся, и окна в домах часто бывают нестандартные. А готовые шторы – это обычно две занавески по полтора метра. На окне шириной три метра они выглядят некрасиво, потому что нет сборки, которая и придает красоту.

В ходе работы все страхи и сомнения развеялись. Ирина научилась находить общий язык с любыми клиентами. Обычно она сразу спрашивает заказчика, какие деньги он готов отдать за новые шторы. И уже исходя из этой суммы подбирает ткани.

– Кто-то приходит и сразу говорит, что ему надо. Кто-то сомневается, и тогда мы вместе с клиентом идем к нему домой и там подбираем цвет и фасон штор исходя из размера комнаты и окна, цвета обоев, предпочтений хозяйки и ее бюджета, – говорит предпринимательница. – Сейчас я уже окупила свои расходы и выхожу на стабильный заработок. На пороге – лето, а к лету обычно заказов больше: начинаются белые ночи, и людям хочется закрыться от солнца.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА