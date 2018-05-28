Рецепт от старения и скуки

Психологи утверждают, для того чтобы почувствовать новый прилив жизненных сил, человеку время от времени нужно выходить из зоны комфорта, изменять привычный жизненный ход. Для жителя села Корткерос Андрея Нестерова такой позитивной встряской стала перемена деятельности. Он ушел с теплого насиженного рабочего места со стабильной зарплатой в собственный бизнес.

Андрею Нестерову 45 лет. Возраст, когда уже все устоялось, жизнь налажена до автоматизма, привычна и потому скучна. Многих как раз эта стабильность страшит больше всего: словно уже и преодолевать нечего. Отчасти, чтобы избежать рутины, он решил стать предпринимателем. Но решение это пришло не сразу. Мужчина работал заместителем начальника по технической части пожарной охраны района, а в свободное время занимался ремонтом бытовой техники для друзей и знакомых. Техника была его хобби, просто нравилось ему возрождать к жизни вышедшие из строя вещи.

Он настолько преуспел в этом деле, что благодаря сарафанному радио число заказов все увеличивалось. А тут еще приятель как-то сказал: «Чего ты всем бесплатно ремонтируешь, если это можно сделать бизнесом? Люди же этим зарабатывают». Андрей Нестеров серьезно задумался над предложением, начал просчитывать, сможет ли потянуть это по времени, так как была постоянная работа. Но заманчивая идея прочно засела в душе. Ведь свой бизнес – это долгосрочный вклад в свое будущее, дело, которое позволит постоянно совершенствоваться.

– Техника уже плотно вошла в нашу жизнь, а качество ее оставляет желать лучшего. Мастера по ремонту требовались и будут требоваться. Изучив всю нужную информацию в интернете, я понял, что здесь смогу зарабатывать больше, чем на основной работе. К тому же стабильность не для меня, я люблю движение, а тут все же что-то новое, – рассказывает предприниматель.

Летом 2017 года Андрей Нестеров уволился и начал постепенно нарабатывать клиентскую базу. Никакой сложной техники для него не существует, ремонтирует он все – посудомоечные и стиральные машины, сушильные шкафы, микроволновки, водонагреватели, пылесосы, холодильники. Берется даже за технику, от которой до него отказались уже несколько мастеров. Приходится, конечно, повозиться, но чаще всего удается подарить ей вторую жизнь. Когда мужчина убедился, что дело пошло, обратился в центр занятости, встал на учет по безработице, составил бизнес-план и получил государственную поддержку на открытие своего дела, оформил официально предпринимательскую деятельность.

Большую часть полученных денег он потратил на рекламу. И, чтобы не ограничиваться только рамками своего района, взял в Сыктывкаре помещение в аренду. Сейчас у него две ремонтные базы – мастерская в столице Коми и в личном гараже в Корткеросе.

– Я не думаю на этом останавливаться, собираюсь открыть сервисный центр и взять дополнительно работников, – говорит Андрей. – Телевизорами, компьютерами, сотовыми телефонами у меня уже сейчас занимается другой человек. Работать, конечно, приходится с утра до ночи, но мне нравится.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА