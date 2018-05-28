Койгородский район: живописное место для туристов

К столетию Республики Коми будут отреставрированы памятники истории и архитектуры в поселке Кажым Койгородского района. Это объекты федерального значения: Кажимский чугунолитейный завод, церковь Дмитрия Ростовского и здание управления завода. Эти ныне руинированные памятники, расположенные в живописном местечке республики, после реставрации могут стать центром притяжения российских и международных туристов. Это и многое другое обсудили в ходе рабочей поездки заместитель председателя правительства Коми – министр образования Наталья Михальченкова, министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов и глава Койгородского района Лариса Ушакова.

В поселке Кажым зампред правительства провела выездное совещание по вопросам восстановления объекта культурного наследия «Ансамбль Кажимский чугунолитейный завод» – уникального памятника промышленной и культовой архитектуры второй половины XVIII – начала XX века, связанного с возникновением и развитием горного дела на северо-востоке европейской части России. Речь идет о двух объектах: церкви Дмитрия Ростовского и здании управления чугунолитейного завода. Во время экскурсии гостям поведали о любопытных фактах из истории завода. Например, то, что в 1761 году завод получил правительственный заказ на производство листов железа для покрытия крыши Зимнего дворца.

Немало изменений претерпела Дмитриевская церковь, особенно после смерти настоятеля храма, который был закрыт и после революции использовался как поселковый клуб, склад, шорная мастерская и даже тюрьма. Начальник управления культуры, физической культуры и спорта района Олег Бурылов рассказал журналистам о том, что в этой тюрьме две недели за получасовое опоздание на работу сидела его родная бабушка.

Правительство республики давно проводило соответствующую работу, чтобы эти памятники федерального значения были удостоены должного внимания со стороны Министерства культуры России, отметила Наталья Михальченкова. В феврале 2016 года глава Коми Сергей Гапликов дал поручение министерству имущества республики совместно с управлением культуры района проработать вопрос по восстановлению ансамбля с привлечением федеральных средств. Живописный ландшафт Кажыма сам по себе лакомый кусочек для вольных туристов, а после реставрации здесь можно будет ожидать приезд организованных групп. Сергей Емельянов отметил, что средства на проведение проектно-сметной документации на реставрацию церкви в республиканском бюджете запланированы.

– В Кажыме уникальная история: все объекты являются памятниками федерального значения, соответственно, главным источником финансирования должен быть федеральный бюджет Министерства культуры России. Мы в свою очередь подготовим документацию, чтобы дело поскорее сдвинулось с мертвой точки. И это уже практически произошло. Росреестр поставил все объекты Кажыма в планы на 2020 год, мы в свою очередь работаем над тем, чтобы сдвинуть эти сроки на более ранний период, – отметил Сергей Емельянов.

После осмотра уникальных культурно-исторических объектов делегация направилась в местный краеведческий музей. По сути это детская библиотека, в которой развернута экспозиция из изделий, изготовленных на чугунолитейном заводе. Это утюги, многочисленные формы, видимо, для выпечки, различные предметы быта. Взяв в руки увесистый шар идеальной формы с отверстием, Сергей Емельянов шутливо отметил, что это отличный вариант для боулинга. Директор библиотеки объяснила, что это ядро, на заводе изготавливали снаряды в Первую мировую войну. Местное население уверено, что в Кажымском водохранилище таких «экспонатов» пруд пруди. Напоследок сотрудники библиотеки-музея попросили министра помочь с покраской стен, на это Сергей Емельянов порадовал их информацией, что краску им подарит депутат Госсовета Степан Чураков, который также непродолжительное время сопровождал Наталью Михальченкову.

После музея делегация приняла участие в торжественной церемонии последнего звонка в Кажымской школе, который в этот день прозвенел для семи девятиклассников и десяти одиннадцатиклассников. Вначале церемонии выпускники послушали аудиопоздравление Сергея Гапликова, который пожелал всем удачно сдать экзамены и оставаться не только патриотом всей России, но и своей малой родины – поселка Кажым. Директор школы Светлана Костина зачитала приказ о допуске к государственной итоговой аттестации всех выпускников школы.

Визит Натальи Михальченковой в Кажымский противотуберкулезный детский санаторий не был запланирован программой рабочей поездки, тем не менее он был необходим, так как в Кажыме проблема с учреждением дошкольного образования, детского сада попросту нет. В момент визита в санатории находилось всего 12 детей, хотя санаторий рассчитан на 70. Такое положение дел говорит о том, что санаторий нужно перепрофилировать, то есть открыть на его месте детсад. Санаторные же услуги детям могут оказываться в санатории «Колос» в Кировской области, который регион вернул в свою собственность.

– Мы провели предварительный осмотр санатория на предмет вопроса, может ли он быть перепрофилирован под дошкольное учреждение. Так или иначе, для этого будет создана рабочая группа, которая детально изучит вопрос, – подвела итог Наталья Михальченкова.

Торжественная выпускная линейка в Койгородской школе началась с вальса. Учащиеся подготовились: на стенах в фойе зрительного зала были размещены шутливые стенгазеты по случаю. Здесь же располагался стенд «Ими гордится школа», на котором в числе прочих была фотография доктора исторических наук Афанасия Турубанова, который когда-то преподавал в школе. В прошлом году три выпускницы школы получили золотые медали, в этом году медаль вручили юноше – Даниилу Павлову. Как рассказала корреспонденту «Республики» завуч по воспитательной работе, учитель химии Людмила Кислицина, это действительно особенные дети – увлеченные, обладающие обширными знаниями, они украшают уроки, с ними интересно и их школьным товарищам, и самим педагогам.

Выпускников поздравила директор школы Эльвира Кораева, пожелав им упорства и мужества при сдаче экзаменов. После этого директор зачитала приказ о допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов.

– Ваш район – действительно уникальное место, здесь богатейший интеллектуальный материал, и каждый ребенок здесь должен быть счастлив, – отметила Наталья Михальченкова. – Вам предстоит сделать нашу республику и Россию еще более сильными и процветающими. Сегодня перед вами открыты все двери. Вы молодцы, что показываете свой интеллектуальный потенциал, не волнуйтесь на экзаменах, справляйтесь с ними так же, как на тестовых экзаменах. И в этот момент я разрешу вам послать министра к черту. Ни пуха, ни пера!

– К черту, – хором отозвались выпускники, после чего из рук зампреда правительства несколько выпускников получили значки ГТО.

Далее гости побывали в Койгородской центральной районной больнице, которую возглавляет Вадим Мечетин. Первое, что бросается в глаза, это чистота и уют в самой больнице, в которую входит и амбулаторный, и стационарный корпуса. Ремонт был сделан на грант, который в свое время главврач получил за проект «Лестница здоровья» – поэтапной ориентации сельчан на здоровый образ жизни. Любопытно, что есть и вполне реальная лестница здоровья в райцентре, которая состоит из 134 ступенек.

Проект также включал в себя установку огромных баннеров и цветовых панелей с призывами о здоровом образе жизни, и постоянную работу медиков со школьниками. В больничных коридорах для посетителей прокручивалась федеральная программа «О самом главном».

Вадим Мечетин рассказал гостям о том, что в эти годы очень хорошо проходит диспансеризация, люди серьезно задумались о своем здоровье. Врачи же весьма добросовестно подходят к вопросам здоровья населения. Только за этот год диагносты УЗИ и рентген-комплекса «поймали» четыре случая онкозаболевания на ранней стадии. И все это благодаря тому, что в этой райбольнице и дисциплина, и аппаратура – все соответствует уровню. Министр здравоохранения республики Дмитрий Березин добавил к сказанному, что Койгородская ЦРБ также получила финансирование по проекту информатизации здравоохранения и сможет заявиться на участие в программе «Вежливая регистратура». Помимо всего прочего, это единственная пока ЦРБ, в которой в скором времени будет стационарный маммограф.

В Койгородской ЦРБ по системе ОМС проходят лечение и жители Пермского края, приезжая сюда неоднократно. Им здесь нравится, все чисто, уютно, ухожено. Здесь отличный слаженный коллектив, неподдельное внимание врачей.

– Вот пример: когда захотят, все смогут. Эта ЦРБ вызывает только позитивные эмоции, больница – образец для других. Все, как осуществляется управление, насколько удовлетворено население, но главное – забота о каждом человеке – на высоте, – подчеркнула Наталья Михальченкова.

Зампред правительства также отметила, что инвестиции в данную инфраструктуру здравоохранения были совершены не напрасно. Здесь по максимуму используется новое диагностическое оборудование, проводится качественное амбулаторное наблюдение, что приводит к конкретным результатам, ведь при той же онкологии залогом выздоровления является ее ранее диагностирование.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА