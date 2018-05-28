Малому бизнесу раскрыли секреты успешного продвижения

В минувший уик-энд в Сыктывкаре прошел двухдневный межрегиональный бизнес-форум «Маркетинг – инструмент развития региона. Взрывной рост продаж и лояльности клиентов». Он собрал свыше 800 участников из разных регионов России. Деловые люди, федеральные эксперты, а также представители органов власти обсуждали актуальные вопросы в рамках «Недели предпринимательства», впервые проводившейся в регионе.

Первый межрегиональный маркетинговый «SMART BUSINESS FORUM» начался 26 мая – в День российского предпринимательства. В зале КСЦ «Ренова» собрались предприниматели, управленцы, директора, маркетологи и IT-специалисты. Мероприятие прошло при поддержке республиканского центра поддержки предпринимательства «Шондi» и «GIS».

На торжественной церемонии открытия гостей поприветствовала директор «Шондi» Инна Палькевич.

– Вместе мы – единая команда, которой по силам развивать предпринимательскую среду в республике. Я поздравляю всех присутствующих с Днем предпринимательства и желаю каждому представителю малого бизнеса процветания, надобных партнеров, благодарных потребителей и перехода на новые уровни развития, – отметила директор центра.

Затем приглашенные эксперты делились с сыктывкарцами собственным успешным опытом.

Так, Екатерина Малеева из Краснодара рассказала об «антихрупкой команде в продажах» на примерах удачных и неудачных практик. Сергей Семенюк (Самара) раскрыл секреты клиентоориентированного бизнеса, бесплатного увеличения клиентской базы и достижения роста прибыли за счет IT-решений.

Айрат Измайлов из Казани представил опыт Татарстана по современному маркетинговому IT-инструменту и инновационному подходу в привлечении и удержании клиентов.

Делегатов форума познакомили с бизнес-кейсами и лайфхаками успешные предприниматели Кирова и самого Сыктывкара. А москвич Вячеслав Ушенин поднял тему клиентской лояльности, дав ответы на вопросы о том, почему важно управлять ею и как от этого зависит прибыль бизнеса. Тарас Годованюк из Тюмени поделился опытом создания бизнеса по франшизам.

Во второй день форума серию выступлений открыл Владислав Бермуда по теме «Система кросс-маркетинга. Как увеличить продажи без затрат на рекламу. Жизненный цикл клиента (LTV). Как создать обратную воронку продаж?». Он рассказал о том, как кросс-маркетинговые инструменты дают взрывной результат предпринимателям в любой сфере. Сергей Семенюк представил партнерскую программу международной IT-компании, рассказав о том, как регионам России вписаться в новую эру умного бизнеса: «Smart Business». Тарас Годованюк обучил технологиям классического франчайзи, а Вячеслав Ушенин – VIP-франчайзи.

Роман СЕМЕНОВ

Фото «ВКонтакте»