Гигантский цветник Юлии Косныревой

Для человека творческого предпринимательство – это не только возможность самостоятельно планировать свое рабочее время и уровень доходов, но самое главное – возможность все время искать и разрабатывать что-то новое. Именно это побудило Юлию Косныреву из Корткероса оставить привычную работу и открыть свое дело.

Найти себя, понять, к чему тебя влечет, – это не так уж легко. И нередко бывает, что, получив профессию, человек очень скоро понимает, что занимает не свое место. При этом кто-то продолжает тянуть лямку нелюбимой работы, а кто-то пробует себя в новом деле. Так произошло и с Юлией Косныревой. По образованию она технолог продукции общественного питания. После получения диплома несколько лет поработала поваром и поняла, что это занятие не для нее. Целый день находиться в замкнутом пространстве, наедине с кастрюлями оказалось очень тяжело. Хотелось общения с людьми. Уволившись, какое-то время поработала продавцом.

Но уже тогда девушка понимала, что и торговля тоже не для нее. Еще не зная, что будет делать дальше, она продолжала пополнять свой профессиональный багаж – окончила курсы бухгалтеров и менеджеров по развитию проектов. Просто так, для общего развития.

– После рождения дочери я какое-то время не работала. Муж достаточно зарабатывает и хотел, чтобы я была «заведующей домом», – рассказала Юлия. – Но мне не хватало самореализации, хотелось что-то создавать своими руками. Всегда очень нравилось вязать, я вязала и на спицах, и на машинке, начала принимать заказы от знакомых. А потом один из знакомых посоветовал оформиться индивидуальным предпринимателем через центр занятости.

Девушка не сразу согласилась на такое предложение. Все-таки одно дело, когда ты просто из любви к искусству свяжешь что-то своим подругам, и совсем другое дело, когда это становится основным средством к существованию. Вопросов было много о том, как увлечь покупателя, как платить налоги, вести учет и т.д. Юлия долго думала, взвешивала и наконец решилась:

– Плюсов здесь больше, чем минусов. И в первую очередь это возможность распоряжаться временем по своему усмотрению, что немаловажно для женщины. К тому же это независимость от работодателя и, значит, возможность менять направление деятельности, развиваться, осваивать что-то новое. Новые технологии потребуют новых материалов и инструмента, а покупать материал оптом можно, только если есть статус индивидуального предпринимателя.

В центре занятости, куда Юлия обратилась и встала на учет по безработице, ее направили на учебу в бизнес-инкубатор. Результатом обучения стал бизнес-проект, который в ЦЗН утвердили и выделили субсидию на его реализацию. Полученные деньги она потратила на жаккардовую каретку для вязания, пряжу и рекламу.

Сначала заказов было мало. Но Юлия была к этому готова. Благо у нее есть подушка безопасности – муж, который в состоянии прокормить семью и предоставить жене возможность найти себя и заниматься любимым делом.

– Мне очень хотелось освоить какую-нибудь новую технологию, научиться что-то делать своими руками и зарабатывать этим, – говорит Юлия. – Минувшей зимой в интернете я наткнулась на ростовые цветы. Стала интересоваться, как их делать, из каких материалов, какие для этого нужны инструменты, доступны ли они в Сыктывкаре. Посмотрела много мастер-классов в интернете. Но бесплатно много подробной информации никогда не получишь, и я стала покупать платные мастер-классы, заказала по интернету материал, так как в сыктывкарских магазинах его нет. И хотя вязать на заказ я продолжаю, процесс изготовления цветов меня очень увлек, я могу так уходить в работу, что забываю даже поесть.

Ростовые цветы для Коми – новинка. В регионе пока торжества оформляют в основном шарами и мелкими искусственными цветами. А в России их уже давно используют для украшения праздников, свадеб, сцены, для оформления интерьера салонов и фотозон. Делаются ростовые цветы из специального материала – изолона, который при нагревании строительным феном легко принимает любую форму, придаваемую мастером. Материал не выгорает, хорошо чистится, моется. Такими цветами можно оформлять стены, делать из них высокие цветочные композиции на стойке, торшеры, светильники.

Как рассказала мастерица, каркас торшера, который она только что сделала на заказ, можно изготовить самостоятельно из металлопластиковых труб, внутри которых проходит проводка, а можно и взять готовый и оформить его изолоном в виде цветочного стебля и прикрепить плафоны – цветы.

Изготовлением цветов Юлия занимается всего три месяца, но уже вся ее комната-мастерская заполнена ими. Тут висят потолочные светильники в виде раскрывшегося бутона белой розы, стоит торшер с белыми и красными плафонами в виде роз, есть стойки для фотосессии. Юлия только-только освоила цветочное производство, но ее работы не остались незамеченными. Фото изделий, выставленные «ВКонтакте», привлекли внимание. Люди спрашивают, сколько стоит такая красота, а недавно сделанный торшер уже нашел свою хозяйку, которая готова его купить. Две цветочные стойки, сделанные для фотозоны, Юлия планирует сдавать в аренду на различные торжества и просто для фотосессий.

Пока этот бизнес не приносит больших доходов, но зато он дает самое главное, что делает человека счастливым, – радость творчества и уверенность, что ты на правильном пути. Ведь работа обязательно должна приносить радость. А когда человек что-то делает с радостью и вдохновением, это и плоды дает соответствующие.

– Мне сам процесс очень нравится, – призналась Юлия. – Самое главное для меня – добиваться своих целей. Конечно, в Корткеросе я первопроходец в своем деле, люди пока присматриваются к моей работе, а я пока только вкладываюсь в свое развитие. Но, надеюсь, когда-то это даст и материальные плоды. На днях в Сыктывкаре прошел бизнес-форум, куда меня пригласили. Очень жаль, что я забыла предложить, чтобы моими цветами оформили сцену форума. Но думаю, у меня еще будет такая возможность.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА