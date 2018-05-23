Коми представит на «Ладоге» пять проектов

В Ленинградской области стартовал X юбилейный образовательный форум СЗФО «Ладога». В составе делегации Республики Коми – 16 человек. Это представители студенческой молодежи, молодые добровольцы, лидеры молодежных общественных организаций.

Как сообщает пресс-служба главы РК, вчера в ходе встречи с Сергеем Гапликовым делегаты поделились с руководителем республики своим видением молодежной политики в регионе.

Ключевым событием форума традиционно стал «День регионов». 23 мая руководители субъектов Северо-Запада во главе с полномочным представителем президента России в СЗФО Александром Бегловым встретились с участниками «Ладоги». Для ребят это уникальная возможность презентовать лидерам регионов свежие идеи в сфере молодежной политики.

Форум проходит в три смены и по трем направлениям: «Добровольчество», «Молодые профессионалы» и «Молодые сообщества». Всего в нем примут участие свыше 1100 активных молодых людей из 57 регионов России. Для ребят организованы тренинги, интеллектуальные игры, мастер-классы и дебаты.

Также в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов состоится грантовый конкурс. Участники смогут выиграть гранты на реализацию социально значимых проектов в размере 100, 200 или 300 тысяч рублей. Делегация Коми представит на конкурс пять проектов. Защита состоится 24 и 25 мая.

Лина ПЕРОВА