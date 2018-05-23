За безопасное информационное пространство

Глава Коми подписал Кодекс добросовестных практик в сети интернет. Церемония состоялась 22 мая в ходе рабочей встречи Сергея Гапликова с руководителем Управления Роскомнадзора по Республике Коми Викторией Пименовой.

Документ является декларативным и направлен на защиту персональных данных. Организации – подписанты кодекса подтверждают готовность содействовать созданию безопасного информационного пространства в интернете и формированию культуры безопасного поведения в сети.

Ряд организаций и учреждений региона уже подписали кодекс. В их числе администрация главы Республики Коми, Центр информационных технологий, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РК, Национальная библиотека, Министерство образования, науки и молодежной политики.

Текст кодекса размещен на портале персональных данных уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик». Документ открыт для подписания любой заинтересованной стороной.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru