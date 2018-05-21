Ухтинка обыграла телезнатоков 

В минувшее воскресенье на Первом канале стартовала летняя серия игр «Что? Где? Когда?». Играли знатоки молодой команды Ивана Жаркевича. Один из выпавших им вопросов был прислан из Ухты.

Филолог Юлия Харина задала вопрос: «Целый мир в одном одновременно взъерошенном и аккуратненьком рисунке. О чем это сказала Татьяна Толстая?» За минуту обсуждения знатоки высказали несколько версий: географическая карта, фреска в Сикстинской капелле, ковер. В итоге решили, что это рисунок в глазу человека.

Ведущий Борис Крюк, прежде чем озвучить правильный ответ, спросил, какие версии могут предложить знатоки, выступавшие в роли зрителей. Александр Друзь ответил, что это может быть голубь мира Пикассо. Но и Друзь в этот раз ошибся. Оказалось, что речь шла о китайском иероглифе.

Автор вопроса получила награду от банка – спонсора интеллектуального клуба – 60 тысяч рублей. Счет игры стал равен 2:1. В финале команда проиграла игру со счетом 6:3 в пользу телезрителей.

Несколько лет назад вопрос ухтинки Юлии Хариной уже звучал в эфире «Что? Где? Когда?». Знатокам по старинной гравюре было предложено угадать «прообраз» дамы в турнюре – широкой юбке, которую носили с подушечкой, подкладывавшейся под платье для придания фигуре пышности. Ответила на этот вопрос единственная в команде Алексея Блинова представительница прекрасной половины человечества Елена Орлова. Она правильно предположила, что женщина в таком одеянии схожа с уткой.

Артур АРТЕЕВ

Фото vidachok.tv