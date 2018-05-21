По традициям Средневековья

Современные Айвенго устроили показательные поединки в столице Коми

19-20 мая в Сыктывкаре прошел фестиваль средневековых боевых искусств «Медвежий край». Событие состоялось после четырехлетнего перерыва, связанного с недостатком финансов и сменой поколений в клубе-организаторе «Кречет».

Фестиваль проходил в одном из зданий промышленной зоны на Октябрьском проспекте. Для организаторов было большой проблемой найти подходящее место для проведения, и в том числе по этой причине произошел столь продолжительный перерыв с 2014 года. На этот раз помогли местные любители тяжелой атлетики, которые предоставили современным Айвенго просторный и внешне весьма суровый зал для поединков. Обязательным условием допуска к участию было наличие исторически достоверного облачения. Доспехи участников строго соответствовали эпохе Средневековья.

В первый день состоялся турнир лучников, групповые бои «три на три» и дуэльный триатлон. В последнем противники сражались в трех раундах, последовательно выходя на поединки с разным оружием: полутораручным мечом, мечом и баклером, мечом и щитом. Представитель Ухты Андрей Семененко хотел выйти на поединок с грандфальшионом, но судьи обратили внимание на то, что это двуручное клинковое оружие. Поначалу они хотели организовать допуск к боям путем голосования среди участников, но потом решили все-таки не отступать от правил. Сам участник в разговоре с корреспондентом «Республики» отметил, что больше любит драться двуручником, но для него это не принципиально.

– Согласен с теми правилами, которые здесь устанавливают. Для меня главное, что такой замечательный фестиваль вновь возрождается, – сказал Андрей Семененко, добавив, что в Коми средневековые боевые искусства держатся в основном на энтузиастах, увлеченных людях, не жалеющих на любимое хобби ни времени, ни денег.

Костяк этих энтузиастов находится в Сыктывкаре и в Ухте, но есть ребята и в Воркуте. Часто представители Коми выезжают на солидные всероссийские фестивали и бьются там в составах других сборных. Например, Андрей Семененко нередко выступает за санкт-петербургский клуб. Он отметил, что при желании ребята в Коми могли бы объединиться, создать крепкую сборную и пошуметь на уровне России. Пока, по его словам, подводят именно сыктывкарцы, а представители Ухты всегда готовы к любому выезду.

Судя по собравшимся на фестивале болельщикам, в хобби взрослых мужчин вовлечены их семьи, причем чаще всего в полных составах. Здесь были их жены и дети. В перерывах между боями они помогали переодеваться, приносили изрядно вспотевшим рыцарям воду. Сражаться в доспехах, которые весят по 20-30 килограммов, как оказалось, дело нелегкое. К концу сражений многие бойцы уже еле стояли на ногах.

Руководитель воркутинского клуба «Авангард» Александр Рябоконев в обычной жизни – командир отделения пожарно-спасательной части, а здесь он был нюрнбергским ополченцем. Для рыцарских поединков чаще берутся доспехи образца XIV-XV веков, тогда были латные доспехи, и именно к той эпохе относилось облачение Александра. Он подтвердил, что увлечение это весьма недешевое, сказав, что доспехов на нем надето примерно на 70-80 тысяч рублей.

– Увлечение дорогое. Все ручная работа, есть знакомые кузнецы, которые изготавливают такие вещи. Что-то несложное, конечно, делаем сами. Уровень у ребят из Сыктывкара и Ухты, конечно, выше, но мы стремимся и учимся. Я приехал с молодым парнем из Воркуты Даниилом Малютиным, для него это первый выезд. Он занимается всего полгода, и прогресс есть. Боевой парень, – отметил Александр Рябоконев.

Лучники соревновались в стрельбе на меткость с 12 метров. После турнира любой желающий мог испытать свои силы в стрельбе. Пустить стрелу в «яблочко» пробовали даже дети. Одним из новичков на турнире был Андрей Палкин. Он не занял призовых мест, но отметил, что доволен результатом:

– Для меня это первое подобное мероприятие. Тренируюсь в эжвинском клубе по два раза в неделю. Это и просто интересно, и физическая культура, потому что нужны крепкие руки и плечи, ведь усилие натяжения среднего лука равняется 18 килограммам. Мы еще и дополнительно качаемся, развиваем тело.

Первый день фестиваля завершился групповыми боями «три на три». Такие рыцарские турниры традиционно называются бугуртом. После громогласного судейского возгласа: «Бойцы к бою!» с обеих сторон друг на друга бежали по три члена той или иной команды. Зал, где в обычное время тренируются бодибилдеры и любители фитнеса, заполняли лязг металла и глухие звуки сминающихся под градом ударов доспехов. Зрелище впечатляющее, а учитывая, что бойцы то и дело падали, круша все вокруг, еще и пугающее. В подтверждение того, что все удары наносятся в полную силу, после одного из последних поединков судьям пришлось собирать части расколовшегося надвое фальшиона. Безоговорочную победу одержали представители Ухты. Александр Зардинов из местного клуба «Цитадель» праздновал победу в дуэльном триатлоне, в боях «три на три» также сильнее всех оказалась сборная индустриальной столицы Коми.

Второй день полностью посвятили современному мечевому бою. Если к участию в поединках первого дня допускались только совершеннолетние, то сражаться на мечах мог любой ребенок от 6 до 17 лет. Снаряжение предоставлялось организаторами.

Ярослав СЕВРУК

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