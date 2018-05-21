Охотники оценили портал «Госуслуги»

Жители республики, увлекающиеся охотой, в большинстве случаев оформляют разрешение на хранение и ношение оружия через портал «Госуслуги». Об этом сообщил начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Коми Яков Бартоломей в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы РК.

Речь об оформлении документов на портале «Госуслуги» зашла после того, как один из жителей республики признался, что забыл продлить разрешение на оружие, срок его истекает, а сам владелец находится за пределами Коми. Участники прямой линии пояснили, что, если срок разрешения на хранение и ношение оружия подошел к концу, гражданин владеет оружием незаконно, оно будет конфисковано, а сам нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. Но отправить необходимые документы для продления разрешения можно и с помощью сайта «Госуслуги», при этом необязательно находиться на территории Коми.

Как пояснил Яков Бартоломей, работа по виртуальной передаче документов шла непросто, поскольку владельцы оружия поначалу с настороженностью отнеслись к такому варианту. А потом оценили преимущества: подача документов через портал «Госуслуги» позволяет сэкономить время и избежать очередей. Сейчас 95 процентов владельцев оружия отправляют документы в электронном виде. В целом же участники прямой линии рекомендовали владельцам оружия не забывать о необходимости продления разрешения на оружие и оформлять документы вовремя.

Одна из жительниц Усинска в ходе прямой линии спросила, с какого возраста можно пользоваться электрошокером, и пояснила, что в школах города учащиеся весьма юных лет приходят на занятия с этим предметом – якобы носят его для защиты от собак. По словам Якова Бартоломея, купить электрошокер по закону может только гражданин, которому исполнилось восемнадцать лет, следовательно, и пользоваться им вправе лишь совершеннолетние. Представитель Росгвардии предложил сообщать о фактах появления в школах детей с электрошокерами руководству образовательных учреждений. При необходимости – провести общешкольное родительское собрание и разъяснить, насколько опасно давать такие предметы несовершеннолетним, которые могут нанести вред окружающим или самим себе.

Людмила ВЛАСОВА

Фото unian.ua