На Монди СЛПК начался плановый капитальный ремонт

Четырнадцатого мая АО «Монди СЛПК» в плановом порядке остановило производство для проведения капитального ремонта технологического оборудования, который продлится примерно две недели.

– Мы планируем реализовать 27 инвестиционных проектов, часть из которых входит в дорожную карту «Горизонт». От их успешной реализации напрямую зависит достижение стратегических целей компании по устойчивому развитию и увеличению производительности, – сказал генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

В период капремонта важнейшими работами станут модернизация содорегенерационного котла, варочных котлов и выпарной станции. Также в план включена модернизация бумагоделательных машин. Работы выполняют собственный ремонтный персонал предприятия и сотрудники более 70 подрядных организаций, треть из которых – местные компании. Безопасность и здоровье всех сотрудников и подрядчиков имеют первостепенное значение для Mondi, для всех без исключения действуют строгие требования к соблюдению норм безопасности.