Андрей Лазицкий остался лидером белорусов республики

На минувшей неделе в Сыктывкаре прошла отчетно-выборная конференция республиканской белорусской национально-культурной автономии.

Активисты автономии собрались в Доме дружбы народов Республики Коми. По сообщению пресс-службы регионального миннаца, главной частью конференции стали выборы совета автономии и его председателя. Им вновь стал Андрей Лазицкий. Аркадий Крупенько, который на протяжении почти двадцати лет был бессменным руководителем автономии, продолжит общественную деятельность и будет помогать землякам советом и делом.

По данным всероссийской переписи 2010 года, в Коми проживало 8859 человек белорусской национальности. Белорусы занимали пятое место по численности населения республики после русских, коми, украинцев и татар. Белорусская национально-культурная автономия является одной из самых активных и авторитетных автономий региона. За двадцать лет в городах и районах создано 12 отделений, объединивших не только белорусов, но и всех, кому интересна история и культура этого славянского народа.

Артур АРТЕЕВ