За честные продажи в интернете

15 марта традиционно отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году его девиз – «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». О том, какие права имеет покупатель в интернете и как не обмануться на виртуальном рынке, шла речь во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми.

Как сообщила главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Вялкова, взаимоотношения между продавцом и покупателем в интернете регламентируются правилами продажи товаров дистанционным способом. В 2017 году в управление поступило 63 обращения граждан, связанных с дистанционной продажей товаров, в том числе 27 письменных жалоб. Чаще всего покупатели были недовольны доставкой товара, не соответствующего заказанному (модель, артикул), нарушением сроков доставки товаров, нарушением сроков ремонта товара ненадлежащего качества. Также потребители заявляли о разнице в стоимости товара, указанной на сайте продавца и реально предъявленной к оплате (товар внезапно подорожал). Были жалобы на отказ продавца принять назад непродовольственный товар надлежащего качества, который не подошел покупателю по форме, размеру, фасону или комплектации. Один из жителей Коми пожаловался на бездействие продавца: товар был заказан и оплачен, но индивидуальный предприниматель не отправил его покупателю.

Татьяна Вялкова подчеркнула, что и в интернете покупатель имеет те же права, что и при покупке в стационарной торговой точке. С каждым годом количество покупок в интернете увеличивается, но при этом количество жалоб на виртуальных торговцев снижается. Связано это и с растущей грамотностью потребителей, которые учатся отстаивать свои права, в том числе и в судах, и с тем, что известные интернет-магазины соблюдают права потребителя и, заботясь о своей репутации, стараются уладить любые споры так, чтобы клиент остался доволен и рассказал о таком сервисе своим знакомым. Во всяком случае жалоб на широко известные интернет-магазины, в том числе и зарубежные, от жителей Коми не поступало.

Но отнюдь не положительные эмоции покупатель может испытать, если закажет товар на интернет-сайте, созданном мошенниками. Татьяна Вялкова рассказала о признаках потенциально опасных интернет-сайтов. Прежде всего покупателя должна насторожить низкая цена товара по сравнению с аналогичным в других интернет-магазинах. Тревожным звонком можно считать и требование предоплаты товара, особенно соединенное с предложением перевести деньги с использованием анонимных платежных систем. Анонимность продавца тоже можно считать минусом: если на сайте интернет-магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные данные представлены лишь формой обратной связи и номером мобильного телефона, надо задуматься, стоит ли делать покупку здесь или поискать товар в другом магазине. Не стоит доверять и «новорожденным» интернет-торговцам, зарегистрированным несколько дней назад. Такой магазин может очень скоро исчезнуть.

Также покупателя подстерегает опасность попасть на так называемый сайт-клон известного магазина. Отличаться такой сайт будет одним или двумя символами в названии, если потребитель окажется недостаточно наблюдательным, он может лишиться денег. В этом случае, впрочем, надо обращаться не в Роспотребнадзор, а в полицию.

Татьяна Вялкова порекомендовала потребителям в случае возникновения проблем с приобретенным товаром не тратить время на телефонные переговоры с продавцом, а сразу обращаться с письменной претензией: она же при необходимости станет и доказательством в суде.

Одна из жительниц Коми, дозвонившаяся по телефону прямой линии, рассказала о том, что интернет-магазин отказывается обменять нижнее белье, не подошедшее по размеру, ссылаясь на то, что такой товар обмену не подлежит. Татьяна Вялкова подчеркнула, что это лишь точка зрения продавца, и сотрудники Роспотребнадзора ее не разделяют. К правилам продажи товаров дистанционным способом не прилагается список товаров, которые не подлежат возврату. По мнению сотрудников Роспотребнадзора, этот факт трактуется в пользу покупателя, а следовательно, вернуть можно любой товар, купленный дистанционным способом. Если продавец не согласится с этим аргументом, то решать спор придется в суде, но Татьяна Вялкова напомнила, что в этом случае сотрудники управления Роспотребнадзора могут дать заключение по делу в целях защиты прав потребителя.

С вопросами потребители могут обращаться в общественную приемную республиканского управления Роспотребнадзора, расположенную в столице Коми по адресу: улица Орджоникидзе, 71. Также в управлении работает «горячая линия», вопросы можно задавать по телефону в Сыктывкаре 21-30-61 по средам с 9 до 13 часов.

Людмила ВЛАСОВА